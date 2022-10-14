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Лукашенко поздравил женщин Беларуси с Днём матери

14 октября 2022 08:18
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Новости Беларуси. Один из самых трогательных праздников в календаре. День матери отмечают 14 октября в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он совпадает с важным православным праздником – Покровом Пресвятой Богородицы.  

Лукашенко поздравил женщин Беларуси с Днём матери-1

Теплые слова поздравлений с пожеланиями здоровья и благополучия белорусским женщинам адресовал Александр Лукашенко.  

Лукашенко поздравил женщин Беларуси с Днём матери-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Этот прекрасный праздник наполнен самыми искренними и нежными чувствами к тем, чье величайшее призвание – дарить новую жизнь, оберегать и согревать ее своей любовью и заботой. Радость материнства – это ни с чем не сравнимое счастье, огромная ответственность за воспитание достойного человека, гражданина и патриота. Светлый образ матери придает неиссякаемые силы, когда мы сталкиваемся с трудностями, и умножает радость, когда добиваемся успеха. Бескорыстная материнская любовь является ориентиром и хранителем в течение всей жизни, учит любить Родину, творить добро, уважать национальные традиции.  

Лукашенко поздравил женщин Беларуси с Днём матери-7

Особые слова признательности Александр Лукашенко выразил многодетным матерям, женщинам, воспитывающим детей с особенностями развития, а также тем, кто дарит ласку и домашний уют в приемных семьях.  

Неделя родительской любви стартует в Беларуси. Она объединит День матери и День отца.  

# Праздничные даты # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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