Лукашенко поздравил женщин Беларуси с Днём матери

Новости Беларуси. Один из самых трогательных праздников в календаре. День матери отмечают 14 октября в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он совпадает с важным православным праздником – Покровом Пресвятой Богородицы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Этот прекрасный праздник наполнен самыми искренними и нежными чувствами к тем, чье величайшее призвание – дарить новую жизнь, оберегать и согревать ее своей любовью и заботой. Радость материнства – это ни с чем не сравнимое счастье, огромная ответственность за воспитание достойного человека, гражданина и патриота. Светлый образ матери придает неиссякаемые силы, когда мы сталкиваемся с трудностями, и умножает радость, когда добиваемся успеха. Бескорыстная материнская любовь является ориентиром и хранителем в течение всей жизни, учит любить Родину, творить добро, уважать национальные традиции.