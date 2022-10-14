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Неделя родительской любви стартует в Беларуси. Она объединит День матери и День отца

14 октября 2022 07:34
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Новости Беларуси. В Беларуси сегодня, 14 октября, один из самых светлых и нежных праздников – День матери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он совпадает с большим православным праздником – Покровом Пресвятой Богородицы.  

Неделя родительской любви стартует в Беларуси. Она объединит День матери и День отца-1

И сегодня же стартует Неделя родительской любви. Она объединит День матери и День отца, который, кстати, отмечают 21 октября. Для Беларуси это новый праздник. Неделя родительской любви – это прежде всего благодарность тем, кто ежедневно вкладывает всю душу в воспитание.  

# Брак и семья # общество # Фотофакт

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