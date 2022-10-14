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«Мир стоит в шаге от ядерной катастрофы». БСЖ обратился к миру с призывом остановить войны

14 октября 2022 07:54
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Новости Беларуси. В важный для матерей праздник Белорусский союз женщин призвал мировое сообщество объединить усилия, чтобы остановить войны. Об этом говорится в обращении общественного объединения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Мир стоит в шаге от ядерной катастрофы». БСЖ обратился к миру с призывом остановить войны-1

Белорусский союз женщин:  
Современный мир превзошел себя в создании средств для уничтожения друг друга. Каждый использованный патрон или снаряд – это жизни чьих-то детей, это наша общая материнская боль. Мир стоит в шаге от ядерной катастрофы. И если сегодня ООН, ее международные комиссии и комитеты не видят или не хотят видеть происходящее, не хотят или не могут принять меры для урегулирования военных конфликтов, молча созерцая поставки летального оружия и противопехотных мин, неприкрытые нацистские преступления против мирных граждан, то, может, мы, женщины всего мира, будем говорить об этом во весь голос. Может, нас услышат? Может, наше единодушие подскажет правильное решение и позволит прекратить войны?  

# Женщины Беларуси # общество # Фотофакт

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