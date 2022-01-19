«Тренажёры поставили, теннис есть». В Свислочи открыли многопрофильный центр для досуга всей семьи
Новости Беларуси. В Свислочи открыли объект совершенно нового для города формата – многопрофильный спортивно-образовательный центр. Комплекс разместился в здании бывшей школы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они смастерили роборуку и у них есть собственный YouTube-канал. Посмотрите, какой кружок робототехники открылся в Свислочи – читайте здесь.
Центр, который условно разделен на три зоны: творческая, семейная и спортивная – разгрузит школы, в которых раньше арендовали спортивные залы для занятий волейболом и борьбой. Алена Степанчук – одна из самых перспективных волейболисток секции, уже оценила и качественный зал, и новый инвентарь, и хорошо поставленный удар помощника Президента. Особенность центра: досуг для всей семьи.
«Отсюда будут известные спортсмены вырастать». Караев о спортивно-образовательном центре в Свислочи – читайте здесь.
Алена Степанчук, учащаяся средней школы № 2 Свислочи:
Мне этот центр довольно нравится, он комфортный, просторный, уютный.
Тренажеры и фитнес-зал попросили у местной власти сами жители Свислочи, причем особенно ратовали за него пенсионерки. В райисполкоме пообещали – и сделали.
Анна Аникей, жительница Свислочи:
Очень хорошо, все здесь есть. Тренажеры поставили, теннис есть, пожалуйста, бильярд есть. Очень хорошо, приходите парами, приходите семьями. Очень хорошо.
Валентина Харченко, жительница Свислочи:
Просто отдушина для души. И для сердца, и для здоровья. Очень нравится, спасибо.
Обновление здания и закупка оборудования обошлись почти в 500 тысяч рублей. Зато теперь в райцентре созданы условия для творческой и спортивной жизни не хуже, чем в областных городах.
Александр Барауля, заместитель министра спорта и туризма Беларуси:
Ну чего греха таить, национальные команды и сборные команды по различным видам спорта – очень большая подпитка идет именно с таких районах центров таких городов. Очень много талантливых деток. И даже находясь в Свислочи, я повторюсь, здесь уже ряд спортсменов, которые зарекомендовали себя на Олимпийских играх. Янина Корольчик, олимпийская чемпионка, Александр Гуштын, член национальной команды по вольной борьбе, который принимал участие в прошлогодней Олимпиаде в Токио, ряд молодых спортсменов подрастающих.