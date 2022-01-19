Они смастерили роборуку и у них есть собственный YouTube-канал. Посмотрите, какой кружок робототехники открылся в Свислочи
Новости Беларуси. Уже подрастает и молодое пополнение спасателей. Юные жители Свислочи настолько погрузились в мечты о будущей профессии, что создали роборуку, которая по их версии обязательно поможет сотрудникам МЧС в их нелегкой работе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня возможностей реализовать свой потенциал у юных талантов стало больше. В Свислочи открыли объект совершенно нового для города формата – многопрофильный спортивно-образовательный центр. Комплекс разместился в здании бывшей школы. И по этому поводу, кстати, звучал вопрос даже на самом высоком уровне.
Результат – в репортаже Галины Буро.
Всем привет! С вами Никита Тарасевич. И я сделал вот такую вот машину.
Собственный YouTube-канал у юных блогеров из кружка робототехники уже есть. Регулярно обновляют его любопытными видео о новых моделях, которые делают сами.
В этой модели используется датчик препятствий. Я включаю программу на телефоне, приставляю руку, она едет.
Все на программном обеспечении: луноход, кран, танцующий краб, последнее изобретение – роборука, которая, по задумке, помогает спасать людей. Модель выиграла в областном этапе конкурса МЧС, теперь авторы готовятся к финалу в Минске.
Никита Тарасевич, учащийся спортивно-образовательного центра Свислочи:
Я каждый день хожу на этот кружок, и узнаю больше всего нового.
Егор Циванюк, учащийся спортивно-образовательного центра Свислочи:
Из-за того, что тут есть конструктор, который нужно уже программировать, он более для старших, поэтому мне вот захотелось, понравилось.
Еще недавно кружок робототехники ютился в маленькой комнате соседнего здания. Теперь же – все условия, а четыре устаревших компьютера сменили 10 современных. Все благодаря открытию после капитального ремонта спортивно-образовательного центра в Свислочи.