Шторы, гобелены, мрамор. Что больше всего поражает белорусов на экскурсии во Дворце Независимости?

Новости Беларуси. Традицию экскурсий продолжают во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 19 января в залах, где проходят встречи с мировыми лидерами, побывали представители сферы образования, в том числе студенты и преподаватели Академии управления при Президенте. В каких уголках здания экскурсанты, как правило, делают больше всего селфи на память, знает Вероника Кудринецкая. Павел Прокофьев старается побольше запомнить, чтобы подробно рассказать родным. Но лучше подкрепить рассказ иллюстрациями, поэтому каждый понравившийся зал попадет в семейный фотоархив.

Павел Прокофьев, заместитель председателя Хотимского райисполкома:

Первый раз здесь, очень давно мечтал здесь побывать. Шикарно, красиво! Просто нет слов. Ходим и любуемся. Экскурсия еще вся впереди. Я надеюсь, что все наши ожидания оправдаюстся, мы останемся очень довольны.

Дворец должен быть открыт для людей — это слова Президента. Первый экскурсионный шаг состоялся летом 2015-го, когда делегация студентов из 15 стран в рамках международного форума была приглашена увидеть всю красоту и великолепие. Теперь посещение Дворца Независимости ставят на поток. Условие лишь одно – экскурсионный график не должен пересекаться с рабочим. Сегодня в залах «белорусского Эрмитажа» на первой в 2022 году экскурсии представители сферы образования. В двери, за которыми принимаются судьбоносные решения, большинство из них вошли впервые.

Татьяна Апранич, председатель Минской областной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки:

Если честно, полный восторг. Гордость за то, что ты видишь. Потому что картинка просто неописуемая. Она волшебная. Чувство гордости переполняет за наш народ. За нашего белорусского человека, настоящего труженика, профессионала. Камень, металл, ткань, гобелены – все в одном. Величие, просто величие страны, величие белорусского человека.

Летом 2013 года вряд ли кто-то из сторонних наблюдателей мог поверить в то, что этот архитектурный комплекс смогут закончить уже в октябре. Ведь, как правило, только на проектировку зданий такого масштаба уходит несколько лет. Но требование Президента не оставляло строителям других вариантов. Сдать Дворец Независимости к октябрьскому саммиту СНГ. И белорусы наглядно продемонстрировали, что могут не только строить быстро и качественно, но и собственными силами создавать объекты мирового масштаба.

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

Меньше золота – больше уюта. Этот зеленый зал регулярно оказывается в центре международной политики. В феврале 2015-го именно здесь прошел судьбоносный саммит «нормандской четверки». В белорусскую столицу для участия в переговорах прибыли политические лидеры Германии, России, Украины и Франции.

Белорусы могут лично прикоснуться к истории.

Дмитрий Жигунов, студент Академии управления при Президенте Беларуси:

Про то, что здесь было такое историческое событие… Дворцом впечатлен, в первый раз здесь. Очень интересно.

Но все равно, каждую экскурсию начинают с рассказа о том, как строили здание. 9 000 тонн металлоконструкций, круглосуточные работы, чтобы сделать суперпрочный скелет Дворца Независимости. Он полностью из отечественных материалов. Три этажа и десятки залов не повторяющегося декора. Дворец освещают настоящие произведения искусства, сделанные руками белорусов. 23 люстры и более 150 бра – работа лидского предприятия «Каскад». Гобелены и керамика – Борисовский комбинат имени Кищенко. Построен белорусами и оформлен белорусскими мастерами.