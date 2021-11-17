Возле границы с Беларусью напали на фоторепортёров. Об этом заявила польская организация журналистов

Польская организация журналистов заявила о нападении солдат на трех фоторепортеров возле границы с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем произошло это не в зоне действия чрезвычайного положения.