Возле границы с Беларусью напали на фоторепортёров. Об этом заявила польская организация журналистов

Польская организация журналистов заявила о нападении солдат на трех фоторепортеров возле границы с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем произошло это не в зоне действия чрезвычайного положения.
Польская организация журналистов заявила о нападении солдат на трех фоторепортеров возле границы с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем произошло это не в зоне действия чрезвычайного положения.
Машину фотографов остановили польские военные, силой вытолкали их из салона, надели наручники и продержали около часа, до прибытия полиции. За это время авто журналистов обыскали и проверили карты памяти фотоаппаратов. По словам задержанных, «действия людей в форме отличались исключительной агрессией».
Прибывшие полицейские освободили журналистов, но выяснять обстоятельства инцидента отказались. Фотокорреспонденты заявили о намерении подать заявление о совершении против них преступления. В качестве доказательств у них есть снимки некоторых участников происшествия.
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