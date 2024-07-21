Требование Президента – дисциплина и порядок! Генпрокуратура выявила нарушения во время уборочной

Глаза и уши Президента на местах – помощники и уполномоченные по отдельным регионам. В их полку на неделе прибыло. Есть необходимость усилить работу и контроль за исполнением поручений, этим озадачены теперь хорошо знакомые всем люди, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Чтобы вы не путались: в Брестской области назначены заместитель премьер-министра Юрий Шулейко и председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по законодательству и государственному строительству Михаил Русый. В Витебской области – председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко и министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Линевич. В Гомельской – управделами Президента Беларуси Юрий Назаров и заместитель премьер-министра Анатолий Сивак. В Гродненской области – госсекретарь Александр Вольфович и председатель КГК Василий Герасимов.

В Минской области – заместитель председателя Всебелорусского народного собрания Александр Косинец и заместитель премьер-министра Петр Пархомчик. В Могилевской области – глава Администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой и председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по региональной политике и местному самоуправлению Леонид Заяц. В Минске – председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова и министр внутренних дел Иван Кубраков. Всем им Президент поручил выехать на места и приступать к работе без раскачки.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси, уполномоченный представитель Президента Беларуси по Могилевской области:

Из базовых вещей, которые нужно решать прямо в режиме реального времени, это подготовка зерносушильных комплексов. Выявлены вот эти объекты, которые сегодня не могут оперативно заниматься сушкой зерна. Вот в Могилевской области, вы видите, в Быховском районе, вчера дождь и сегодня дождь. Поэтому вопрос работы зерносушилок наших на самом деле очень-очень важный. Второе – это экономия средств на перемещение комбайнов с поля до машинных и механизированных наших участков и дворов. Сегодня эта проблема тоже решена оперативно. В масштабе всего региона даны поручения, и мы контролируем, чтобы этих потерь не было. Перестроены наши все бригады на подвоз воды, необходимых запчастей и всего остального, чтобы прямо в поле заниматься этими ремонтами. Далее отвоз зерна. Тоже переброшен дополнительный парк техники между районами, чтобы зерно оперативно вывозилось и сдавалось в рамках госзаказа. И мы нагнали то отставание, которое где-то в определенных районах у нас существует. Готовность техники – в отдельных районах от 7 до 9 процентов неготовой техники. Каждый комбайн взят на учет. Здесь, я думаю, мы существенно за последние буквально несколько дней ситуацию улучшим. Михаил Русый рассказал о ходе уборочной в Брестской области: проблемных моментов практически нет. На селекторном совещании звучало о неготовности техники, зерносушильных комплексов. По информации МВД, уже во время посевной кампании 2024 года выявлено 142 преступления. В основном воруют топливо. Сотрудниками милиции изъято более 50 т топлива, 14 т зерна, 17 т комбикормов, 7 т удобрений, 50 л средств защиты растений. Также задокументировано 29 фактов получения взяток должностными лицами предприятий АПК. Кристина Протосовицкая вместе с Генпрокуратурой на неделе пыталась разобраться, почему камешки в огороде все еще находятся. Вести надзоры, анализировать обстановку в разгар уборочной – у прокуратуры свой выход, китель меняют на полевую форму, а туфли – на берцы. В их поле зрения попадает все.

Инна Дерман, заместитель прокурора Кобринского района:

Посещая зерносушильный комплекс одной организации, было обращено внимание на необеспечение надлежащих условий труда. Руководство оперативно отреагировало на замечание прокуратуры района. Был в течение суток закуплен кондиционер, который в ближайшее время будет установлен. Надзорно-аналитические мероприятия продолжаются. По каждому факту выявленных нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования. Дана принципиальная оценка.

Двигаемся в крупнейшее хозяйство Кобринского района. Земли раскинулись на 14 тысячах гектаров. На старте уборочной из обоймы выпал зерносушильный комплекс мощностью 30 тонн зерна в час. И дело не в нагрузке.

Инна Дерман:

В ОАО «Городец-Агро» регулярно выявляются грубые нарушения законодательства. В текущем году выявлены факты ненадлежащей подготовки складских помещений к уборочной кампании, ненадлежащего хранения товарно-материальных ценностей, имел место факт возгорания на зерносушильном комплексе. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются причины пожара. Необходимо отметить, что руководство организации принимает незамедлительные меры по выявленным нарушениям.

Пока в работе только очистительная линия, сушилка требует капитального ремонта. После разбора оборудования примутся изготавливать новую. А это как минимум займет месяц. Тем временем зерно поступает ежечасно. Два комплекса в хозяйстве и так перегружены. Подключили еще один. В планах на новый сезон строительство нового, более мощного, на 60 тонн в час.

Дмитрий Мисюк, директор сельхозпредприятия «Городец-Агро»:

Хлеб сушится, дорабатывается, в том числе готовится на госзаказ. К сожалению, случилась такая беда для нас. Это действительно беда. Но мы руки не опустили и на сегодняшний момент предприняли ряд мер, чтобы урожай спасти, чтобы весь урожай был в закромах. В частности, у коллег взяли в аренду такой мощный передвижной комплекс, рассчитанный на сушку 25 тонн зерна. Круглосуточная построена работа, поэтому пока задержки в уборке зерна нет. Выходим на поставленные главой государства темпы, это 5 % в уборке.

Пристально следить за сектором АПК прокурорам приходится не только во время уборочной. Это лишь один из этапов. Круглогодичный мониторинг в животноводстве. Неоднократные нарушения законодательства о сохранности собственности, санитарно-ветеринарных правил, где и как содержится скот, – диагноз этого хозяйства в Брестском районе.