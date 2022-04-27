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С училища – на фронт. Как Витольд Гинтовт смог получить звание Героя СССР в 22 года?

27 апреля 2022 14:02
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Проект СТВ «Герои моей семьи». Молодые поколения белорусов рассказывают о своих родственниках – героях Великой Отечественной войны.

С училища – на фронт. Как Витольд Гинтовт смог получить звание Героя СССР в 22 года?-1

Илья Некрашевич, ученик гимназии №31 Минска:
Мой прадедушка Гинтовт Витольд Михайлович – Герой Советского Союза – был механиком-водителем танка Т-34. В этом году исполнилось 100 лет со дня его рождения. Когда началась война, прадедушке было 19 лет. Сразу из танкового училища он был направлен на фронт. А уже в 22 года прадедушке было присвоено звание – Герой СССР за отвагу и бесстрашие в боях с фашистами. Победу он встретил в Берлине.

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С училища – на фронт. Как Витольд Гинтовт смог получить звание Героя СССР в 22 года?-4

Илья Некрашевич:
Прадедушка был ранен, даже у него в ноге остался с войны осколок, который нельзя было удалить. А после войны прадедушка жил и работал в Минске – восстанавливал и отстраивал наш город. После его смерти одну из улиц Минска назвали его именем. Я горжусь, что у меня такой прадедушка. Спасибо героям моей семьи, спасибо героям моей страны.

# Великая Отечественная война # общество # Илья Некрашевич # Витольд Гинтовт # Фотофакт

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