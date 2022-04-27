С училища – на фронт. Как Витольд Гинтовт смог получить звание Героя СССР в 22 года?

Илья Некрашевич, ученик гимназии №31 Минска:

Мой прадедушка Гинтовт Витольд Михайлович – Герой Советского Союза – был механиком-водителем танка Т-34. В этом году исполнилось 100 лет со дня его рождения. Когда началась война, прадедушке было 19 лет. Сразу из танкового училища он был направлен на фронт. А уже в 22 года прадедушке было присвоено звание – Герой СССР за отвагу и бесстрашие в боях с фашистами. Победу он встретил в Берлине.

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