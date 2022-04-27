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Площади посева увеличили на 16%. А вы знаете, как выглядят семена сахарной свёклы?

27 апреля 2022 14:01
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Новости Беларуси. В центральном регионе все районы приступили к севу сахарной свеклы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В планах посеять 36 тысяч гектаров. В лидерах Слуцкий, Солигорский и Столбцовский районы. Не отстает и Несвижский. Здесь посевные площади увеличили на 16 %.  

Как ведутся работы на сельхозпредприятиии «Сейловичи», узнала Ангелина Валькович.  

Площади посева увеличили на 16%. А вы знаете, как выглядят семена сахарной свёклы?-1

Вот уже 20-ю весну закладкой будущего урожая занимается механизатор Анатолий Навоша. В поле с утра до позднего вечера. В работе не теряет ни минуты.  

Площади посева увеличили на 16%. А вы знаете, как выглядят семена сахарной свёклы?-4

Анатолий Навоша, механизатор сельхозпредприятия «Сейловичи»:  
Встаю в шесть часов, до полседьмого дома работа своя. Потом прихожу в гараж, завожу трактор, в смазке все посмотрел, на заправку – и в поле. И работаем до 8, до 7, до полдевятого. Как когда, по погоде. Сделать качественно работу – самое главное. Посмотреть, чтобы семена хорошо легли, когда сеяли. И возделывать почву, подготовить под сев.  

Подробности смотрите в видеоматериале.  

# Сельское хозяйство # общество # Анатолий Навоша # Ангелина Валькович # Юрий Андрейчук # Александр Каспер # Фотофакт

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