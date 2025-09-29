Отопительный сезон начался в Минской области. В первую очередь подключили социальные объекты. Соответствующее решение подписал губернатор центрального региона с учетом погодных условий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Пока тепло начало поступать в детские сады, школы, лечебно-профилактические, медицинские учреждения, а также в объекты социального обеспечения, музеи, библиотеки, гостиницы. К сезону «горячих батарей» на Минщине подготовились заранее. Выполнен текущий ремонт и техобслуживание систем. Масштабная работа проделана в каждом районе.

Владимир Шабович, директор Мядельского ЖКХ:

В предстоящем периоде подготовки к отопительному сезону 2025-2026 года по Мядельскому ЖКХ была сделана работа по ремонту, восстановлению и профилактике всех котельных. На нашем предприятии на балансе 29 котельных, из которых две котельные работают на газу, третья смешанная (комбинированная) – это газ и дрова, а остальные – на местных видах топлива.

С весны-лета мы занимались подготовкой к нашему отопительному периоду. У нас на балансе 112 многоквартирных жилых домов с центральным отоплением, где была проделана немалая работа. На четырех домах проводился капитальный ремонт, там полностью все заменено.

Далее на очереди – подача тепла в дома и квартиры, если средняя температура воздуха три дня подряд составит 8 градусов. На балансе предприятий ЖКХ Минской области состоит свыше 8 700 жилых домов. Тепло в квартиры и частные дома будет поступать поэтапно.