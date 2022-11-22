«Политически зелёные хомячки, находящиеся в парничке». Почему айтишники вышли на протесты в 2020-м?

Юлия Бешанова, СТВ : Волны после политических событий, в связи со спецоперацией, в 2020 году сфера IT достаточно активно поддержала протесты. Что тогда для айтишников стало движущей силой? Мы тогда говорили, что зарплаты выше белорусских, налоговые преференции – видимость, что все хорошо.

Илья Бегун, политический аналитик: Это и есть, на мой взгляд, основной фактор, потому что когда у тебя зарплата значительно выше (средняя зарплата по IT-сектору примерно в 4 раза выше средней зарплаты белорусской, смотря, как оценивать), то ты не вовлечен во многие процессы, в которые вовлечены другие граждане. К примеру, у тебя меняется образ жизни, ты гарантированно ездишь часто на такси, потому что айтишники, которые ездят на такси, потому что опаздывают на работу, – это нормально. Ты отрываешься от реальности, потому что ты ипотеку тоже гасишь быстрее, что, кстати, для экономики не очень хорошо. В этом случае у тебя формируется параллельная реальность. Ты начинаешь себя окружать людьми, подобными себе, и это создает проблему ментального отрыва, когда человек уже не понимает, что эти люди не потому, что они плохие, а у них, оказывается, власть такая, потому что при этой власти они все страдают, а они, потому что на Запад работают, небожители. Нет, это не так. Они, не выезжая за границу, работают на заграницу и получают заграничную зарплату, как если бы кто-то поехал в Польшу шабашить, только не поехал бы при этом в Польшу, собрал бы клубнику дистанционно в метавселенной.

Петр Петровский, политолог:

Я бы здесь добавил еще несколько факторов. Во-первых, так сложилось, что у нас взаимодействие с государством частного сектора в рамках идеологии достаточно слабо. Идеологической вертикали там нет, а система грантового обеспечения каких-то идеологических государственных, прогосударственных инициатив снизу не обеспечено. Получилось так, что IT-отрасль была фактически отделена, отчуждена от жизни государства, от патриотического воспитания, от гражданского общества.

Второй момент. Кто на ее место пришел, на это пустое место? Взаимодействие с западными прежде всего компаниями, с их ментальностью, где транслировали соответствующие ценности, смыслы, идеи. И еще один момент. Та связь прозападных иноагентов НКО, которые, получая иностранное финансирование грантовое, использовали эту инициативу в гражданском обществе, в IT-отрасли простых айтишников и направляли их в деструктивное антигосударственное русло.

«Они считали, что при помощи фейковых бунтов смогут изменить внутреннюю ситуацию»

Петр Петровский:

И третий момент – оторванность самих айтишников. Социалка хорошая, все хорошее. Они, находясь в привилегированных условиях с субсидированием через налоговые льготы этим государством, обвиняли это же государство, что доходы в других сферах ниже. Они считали, что при помощи фейковых бунтов смогут изменить внутреннюю ситуацию, то есть политически зеленые хомячки, находящиеся в парничке, – вот главная проблема. Поэтому у нас задача стоит, чтобы в IT-отрасли присутствовали патриотические силы, гражданское общество, профсоюзы. Благо, надеюсь, что айтишники теперь задумаются о защите прав трудящихся, прежде всего себя хотя бы. Тогда, я думаю, мы сможем после выхода на такие перспективы говорить, что IT-отрасль будет более патриотичной.