Сирень неожиданно зацвела в Мядельском районе

Неожиданное напоминание о весне в сентябре. В Мядельском районе зацвела сирень. Кадрами распустившихся бутонов поделилась в соцсетях жительница деревни Никольцы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Неожиданное напоминание о весне в сентябре. В Мядельском районе зацвела сирень. Кадрами распустившихся бутонов поделилась в соцсетях жительница деревни Никольцы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Перепутать сезоны растение заставили аномальные погодные условия. Специалисты связывают это с изменениями климата. Вместо того, чтобы переходить в режим покоя, потепление в начале сентября спровоцировало растение на повторное цветение.