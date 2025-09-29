Сирень неожиданно зацвела в Мядельском районе

История православия на белорусской земле – побывали в жировичском доме-музее

Встал вопрос о том, чтобы этот дом отдать монастырю либо на его месте сделать стоянку. Поскольку в этом доме останавливался митрополит Иосиф (Семашко), то, конечно же, хотелось этот дом сохранить для истории, потомков.