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Сирень неожиданно зацвела в Мядельском районе

29 сентября 2025 15:34
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Неожиданное напоминание о весне в сентябре. В Мядельском районе зацвела сирень. Кадрами распустившихся бутонов поделилась в соцсетях жительница деревни Никольцы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сирень неожиданно зацвела в Мядельском районе-2

Перепутать сезоны растение заставили аномальные погодные условия. Специалисты связывают это с изменениями климата. Вместо того, чтобы переходить в режим покоя, потепление в начале сентября спровоцировало растение на повторное цветение.

# Растения и цветы

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