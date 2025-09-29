Заседание Совета глав правительств СНГ проходит в Минске

Расширение торгово-экономического и научно-технологического взаимодействия. Эти вопросы обсуждают на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минск сегодня – центр продвижения интеграционной повестки.

В условиях переформатирования полюсов на политической карте мира СНГ становится важным центром притяжения для внешних партнеров. По итогам 2024-го во всех странах СНГ наблюдается позитивная динамика. Рост ВВП превышает среднемировые темпы.

Ряд факторов существенно затрудняет прогнозирование социально-экономического развития на среднесрочную и долгосрочную перспективу, но, несмотря на это, странами Содружества достигнуты значительные успехи.

В повестке заседания сегодня 14 вопросов. Среди них – сотрудничество в научно-технологической сфере, в сфере цифровых технологий, строительстве, а также стороны обсудят использование мирного атома. Отдельное внимание уделено работе над транспортными коридорами, лесной промышленности, сельскому хозяйству. По итогам заседания подписаны 25 документов, которые предварительно прошли экспертную проработку и одобрены Экономическим советом СНГ.