Депутаты обсудили законопроект о политпартиях и общественных объединениях. Какие предложения внесли?

Новости Беларуси. Стабильность политического будущего и возможность свободного волеизъявления в правовом поле. Депутаты Палаты представителей продолжают работу над законопроектами о политических партиях и общественных объединениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разработчики учитывают мнение и опыт уже существующих организаций. С участием их представителей 22 ноября прошел круглый стол.

Разговор получился откровенным. Депутат Палаты представителей Геннадий Давыдько акцентировал внимание не на количестве уже существующих в стране партий, а на их качестве. Так, не все объединения работают на усовершенствование политической системы Беларуси. Также парламентарий отметил турбулентную обстановку в мире. В таких условиях партийное строительство не происходит. Поэтому перед депутатами стоит задача детально, без спешки и с учетом всех мнений проработать новый законопроект.

Геннадий Давыдько, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Этот законопроект связан с очень многими. С измененной Конституцией нашей страны, с Избирательным кодексом, в-третьих, с законом о гражданском обществе, который мы принимаем. Это очень серьезная увязка. Плюс хотелось бы, конечно, соотносить любое обсуждение законопроектов с тем, что мы находимся в составе Союзного государства. И унификация законодательств и в политической, и в медийной сфере, во всех сферах, конечно, желательна.

Законопроект вызывает общественный интерес – в Палату представителей поступает большое количество обращений. Людей интересуют вопросы повышения минимальной численности членов партии, а также их более полное представление в регионах. Тему совершенствования политической системы страны контролирует и Президент.