История православия на белорусской земле – побывали в жировичском доме-музее

История Жировичского монастыря, духовной жемчужины Беларуси, насчитывает более 500 лет. А утверждение православия на белорусских землях уже более 1 300. В ходе масштабной реконструкции, которая проводится по поручению главы государства, в архиерейском доме XIX века был открыт музей. Что он собой представляет? Какие периоды охватывает его экспозиция? Об этом и не только поговорили с гостем. В программе «Прикосновение к свету» встретились с протодиаконом Георгием Пшенко, преподавателем Минской духовной семинарии. Олег Лепешенков, СТВ:

Как было выбрано место для создания музея?

Протодиакон Георгий Пшенко, преподаватель Минской духовной семинарии:

В 2018 году праздновался юбилей 150-летия со дня кончины митрополита Иосифа (Семашко). Встал вопрос о том, чтобы этот дом отдать монастырю либо на его месте сделать стоянку. Поскольку в этом доме останавливался митрополит Иосиф (Семашко), то, конечно же, хотелось этот дом сохранить для истории, потомков. Было принято в священном начале решение восстановить его. Уже после восстановления здесь был открыт музей. Олег Лепешенков:

В чем значение митрополита Иосифа (Семашко) для истории нашей страны, белорусских земель?

Протодиакон Георгий Пшенко:

Митрополит Иосиф (Семашко) – это главный деятель по воссоединению униатов с православной церковью, которая осуществилась на Полоцком объединительном соборе 1839 года. Олег Лепешенков:

Что включает в себя экспозиция дома-музея?

Протодиакон Георгий Пшенко:

Первый зал мы посвятили истории самого архиерейского дома, основной вехи его бытия. Рассказываем, показываем предметы, которые были найдены при ремонтно-восстановительных работах. Второй зал у нас посвящен истории православия на землях Белой Руси. О крещении Руси – князь Владимир, преподобная Ефросинья Полоцкая. Первые кафедры на Беларуси – Полоцкая, Туровская кафедра. Следующий зал у нас посвящен истории непосредственно явления Жировичской иконы Божией Матери в 1470 году. Также рассказываем об истории основания монастыря Жировичского, православного монастыря.