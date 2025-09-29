История православия на белорусской земле – побывали в жировичском доме-музее
История Жировичского монастыря, духовной жемчужины Беларуси, насчитывает более 500 лет. А утверждение православия на белорусских землях уже более 1 300. В ходе масштабной реконструкции, которая проводится по поручению главы государства, в архиерейском доме XIX века был открыт музей. Что он собой представляет? Какие периоды охватывает его экспозиция? Об этом и не только поговорили с гостем.
В программе «Прикосновение к свету» встретились с протодиаконом Георгием Пшенко, преподавателем Минской духовной семинарии.
Олег Лепешенков, СТВ:
Как было выбрано место для создания музея?
Протодиакон Георгий Пшенко, преподаватель Минской духовной семинарии:
В 2018 году праздновался юбилей 150-летия со дня кончины митрополита Иосифа (Семашко). Встал вопрос о том, чтобы этот дом отдать монастырю либо на его месте сделать стоянку. Поскольку в этом доме останавливался митрополит Иосиф (Семашко), то, конечно же, хотелось этот дом сохранить для истории, потомков. Было принято в священном начале решение восстановить его. Уже после восстановления здесь был открыт музей.
Олег Лепешенков:
В чем значение митрополита Иосифа (Семашко) для истории нашей страны, белорусских земель?
Протодиакон Георгий Пшенко:
Митрополит Иосиф (Семашко) – это главный деятель по воссоединению униатов с православной церковью, которая осуществилась на Полоцком объединительном соборе 1839 года.
Олег Лепешенков:
Что включает в себя экспозиция дома-музея?
Протодиакон Георгий Пшенко:
Первый зал мы посвятили истории самого архиерейского дома, основной вехи его бытия. Рассказываем, показываем предметы, которые были найдены при ремонтно-восстановительных работах. Второй зал у нас посвящен истории православия на землях Белой Руси. О крещении Руси – князь Владимир, преподобная Ефросинья Полоцкая. Первые кафедры на Беларуси – Полоцкая, Туровская кафедра. Следующий зал у нас посвящен истории непосредственно явления Жировичской иконы Божией Матери в 1470 году. Также рассказываем об истории основания монастыря Жировичского, православного монастыря.
Протодиакон Георгий Пшенко:
В последующих залах мы рассказываем истории обители – XVI, XVII, XVIII, XIX века. Отдельный зал у нас посвящен непосредственно митрополиту Иосифу (Семашко) и его сподвижникам. Рассказать хотим об их трудах в деле воссоединения униатов с православной церковью. Также зал посвящен истории обители в XX столетии – это период межвоенной Польши, Вторая мировая война, послевоенное время. Конечно же, экспозиция посвящена у нас митрополиту Филарету (Вахромееву), который был священ архимандритом Жировичской обители с 1978 по 2013 годы.
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