Министр обороны Британии обратился к Путину

С призывом завершить конфликт в Украине обратился к лидеру РФ Владимиру Путину министр обороны Британии Джон Хили. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Sky News.

По его мнению, Россия не победит и попросил Путина согласиться на мир.

«Вот наше послание Москве из Ливерпуля: президент Путин, вы не победите. <...> Достаточно переговоров. Согласитесь на мир», – заявил он.

Ранее, в понедельник, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что пауза в переговорах по Украина обусловлена нежеланием Киева продолжать диалог.

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