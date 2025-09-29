Министр обороны Британии обратился к Путину

С призывом завершить конфликт в Украине обратился к лидеру РФ Владимиру Путину министр обороны Британии Джон Хили. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Sky News.
По его мнению, Россия не победит и попросил Путина согласиться на мир.
«Вот наше послание Москве из Ливерпуля: президент Путин, вы не победите. <...> Достаточно переговоров. Согласитесь на мир», – заявил он.
Ранее, в понедельник, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что пауза в переговорах по Украина обусловлена нежеланием Киева продолжать диалог.
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