Илья Бегун: «У нас зарплаты айтишников отчасти «перегреты»

Юлия Бешанова, СТВ : Поговорим мы сегодня об одной из самых популярных нынче профессий и сфер – IT. Зарплата айтишников – это такая мифическая абсолютно цифра. Почему такие зарплаты, откуда такие суммы берутся?

Илья Бегун, политический аналитик: Тут надо понимать, что, в отличие от, к примеру, нас с Петром [Петром Петровским, политологом – прим. ред.], людей, работающих в Беларуси, где наши работодатели – белорусы, и мы работаем в Беларуси, тем самым полностью наш цикл производства товара или услуги находится в Беларуси. У айтишника заказчик конечный находится за границей. Фактически почему вообще существует система аутсорсинга? Есть американцы, британцы, немцы и так далее, у которых есть свои внутренние зарплаты. Исходя из их конъюнктуры экономики, чтобы дешевле, они находят специалистов в регионах, где ниже зарплата, но при этом не хуже качество, и нанимают там – собственно говоря, вот и вся специфика аутсорсинга. Поэтому они по факту оплачивают не свою американскую или британскую зарплату, но и не нашу среднюю белорусскую, для того чтобы вовлечь хорошие, интересные кадры в том числе. У нас зарплаты айтишников отчасти «перегреты», то есть мы конкурируем по зарплатам местами даже с Питером и Москвой, и это ненормальная ситуация на самом деле. Она сформирована исключительно из внешней конъюнктуры, потому что человек, пользуясь интернетом, может работать дистанционно, то есть фактически они работают на американском, британском или ином рынке, не на белорусском – вот в этом фундаментальное отличие, почему их зарплаты сравнивать с белорусскими порой даже не очень правильно.

Петр Петровский, политолог:

Я бы здесь еще добавил, что IT-компании в большинстве своем транснациональные корпорации. И зачастую, даже в подавляющем большинстве случаев, они зарегистрированы в так называемых офшорных зонах. То есть они не несут никакой-то социальной нагрузки, по большому счету, с социальной точки зрения они являются паразитами, которые пользуются благами белорусского образования, дешевой рабочей силой, высасывают отсюда максимум, но ничего не дают взаймы – это главная проблема IT-отрасли. Нашей задачей является, чтобы наши IT-компании были белорусскими, чтобы они работали на наши технологические цепочки и были социально ответственны, а не просто высосали у нашего образования мозги, попользовались и сказали: а мы в ваше образование не будем вкладывать. Потому что все прекрасно понимают, что специалисты с образованием, которые могут такими же быть программистами, скажут зарплатам до свидания и пойдут также работать, и образование может прохудиться.

Илья Бегун:

Еще, кроме этого, часть компаний сейчас принуждают уезжать за границу.