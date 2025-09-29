Зеленский заявил о готовности к переговорам по Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев готов начать переговорный процесс по урегулированию кризиса на основе нынешней линии фронта, но выдвинул условие, что Россия не должна менять границы Украины. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее лидер России Владимир Путин подчеркивал, что РФ признает суверенитет Украины, но против ее вступления в НАТО и ввода иностранных войск.

Он также отметил, что необходимо обеспечить безопасность как Украины, так и России. Под контролем Москвы находятся ряд территорий за пределами новых регионов, и она продолжает наступление. В июле состоялись переговоры между делегациями России и Украины, но с сентября этот процесс был приостановлен.

В Кремле заявляют, что готовы к диалогу, и обвиняют Киев в затягивании беседы ради демонстрации боеспособности перед западными партнерами.

Фото: pixabay