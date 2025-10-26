Как решают, куда направить деньги с республиканского субботника? Рассказали в Минэкономики

Субботник – дело общее, средства идут на что-то глобальное и важное. В конце 90-х – начале 2000-х собирали деньги на строительство и реконструкцию больниц на пострадавших от аварии на Чернобыльской станции территориях. В 2006-м строили «Мать и дитя». Более 4,7 миллиона долларов тогда направили на это дело после субботника. Совместными усилиями в разные годы мы зарабатывали на строительство музея Великой Отечественной войны и мемориального комплекса «Хатынь». Были времена, когда направляли просто в местные бюджеты на благоустройство. В этот раз – комбо. Половина – на Национальный исторический музей и его экспозиции, вторая половина – в облисполкомы. Но кто решает, как распорядиться этими деньгами?

Юлия Куликовская, заместитель начальника главного управления макроэкономического анализа и прогнозирования Министерства экономики Беларуси:

Что касается организационного процесса, то он достаточно простой и прозрачный. Предложения по дате проведения, формату и направлению средств формируются коллегиально с регионами. Им действительно на местах виднее, какие есть запросы в обществе.

Но итоговое решение, естественно, за главой государства, чтобы каждая копейка действительно была направлена на важное и значимое для общества дело. Финансовое участие в республиканском субботнике – это дело сугубо добровольное, и каждая организация принимает решение коллективно. Никакого принуждения здесь быть не должно.