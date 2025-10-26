Нужен ли в КХЛ второй клуб Беларуси и о планах по катку в парке Горького – разговор с главой «Юности»

Титулованная «Юность» в прошлом сезоне подписала главкома Стася, который сказал, что идет только к победе. Это слово стало ключевым в выборе коуча. Председатель «Юности» Алексей Владимирович Баранов следил за кандидатами, которых было достаточно… Мы пригласили в студию «Спорттаймера» председателя минского клуба. Человека, который знает делопроизводство изнутри от а до я, который состоялся и как хоккеист, и как функционер. А еще Алексей Владимирович – отец трех дочерей: Елизаветы, Виолетты и Маланьи. Средняя занимается хоккеем, хотя женской команды у «Юности» пока нет.

Юлия Силипицкая, СТВ:

Муссировалась такая тема, когда «Юность» выиграла, что вполне возможно, что в КХЛ заиграет второй белорусский клуб. Есть в этом зерно здравого смысла? Алексей Баранов, председатель ХК « Юность»:

Разговоры велись, я сам об этом узнал из прессы. Юлия Силипицкая:

Вот это пресса. Ваше мнение, человека, который прошел, как говорится, от корки до корки и понимает всю суть. Надо это, не надо и для чего это делать? Алексей Баранов:

На данном этапе, я считаю, что это не надо. У нас есть «Динамо-Минск», которые собирают лучших игроков в Беларуси и показывают неплохие результаты. Юлия Силипицкая:

То есть «Юность» бы блекла на их фоне? Алексей Баранов:

Чтобы был второй клуб, нужно хорошее финансирование. Достаточно хорошее, что сейчас тяжело.

Юлия Силипицкая:

Я поняла. То есть это пока нецелесообразно. А какая ваша цель как директора? Алексей Баранов:

Во-первых, уже льда не хватает на катке. Хочется, чтобы дети больше катались. Хотелось бы расширить, реконструкцию сделать дворца, потому что действительно он уже с 1973 года. Юлия Силипицкая:

Он хочет этого. Стены буквально кричат.