Прямой эфир

Нужен ли в КХЛ второй клуб Беларуси и о планах по катку в парке Горького – разговор с главой «Юности»

26 октября 2025 18:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Титулованная «Юность» в прошлом сезоне подписала главкома Стася, который сказал, что идет только к победе. Это слово стало ключевым в выборе коуча. Председатель «Юности» Алексей Владимирович Баранов следил за кандидатами, которых было достаточно…

Мы пригласили в студию «Спорттаймера» председателя минского клуба. Человека, который знает делопроизводство изнутри от а до я, который состоялся и как хоккеист, и как функционер. А еще Алексей Владимирович – отец трех дочерей: Елизаветы, Виолетты и Маланьи. Средняя занимается хоккеем, хотя женской команды у «Юности» пока нет.

Нужен ли в КХЛ второй клуб Беларуси и о планах по катку в парке Горького – разговор с главой «Юности»-2

Юлия Силипицкая, СТВ:
Муссировалась такая тема, когда «Юность» выиграла, что вполне возможно, что в КХЛ заиграет второй белорусский клуб. Есть в этом зерно здравого смысла?

Алексей Баранов, председатель ХК « Юность»:
Разговоры велись, я сам об этом узнал из прессы. 

Юлия Силипицкая:
Вот это пресса. Ваше мнение, человека, который прошел, как говорится, от корки до корки и понимает всю суть. Надо это, не надо и для чего это делать?

Алексей Баранов:
На данном этапе, я считаю, что это не надо. У нас есть «Динамо-Минск», которые собирают лучших игроков в Беларуси и показывают неплохие результаты. 

Юлия Силипицкая:
То есть «Юность» бы блекла на их фоне? 

Алексей Баранов:
Чтобы был второй клуб, нужно хорошее финансирование. Достаточно хорошее, что сейчас тяжело.

Нужен ли в КХЛ второй клуб Беларуси и о планах по катку в парке Горького – разговор с главой «Юности»-4

Юлия Силипицкая:
Я поняла. То есть это пока нецелесообразно. А какая ваша цель как директора?

Алексей Баранов:
Во-первых, уже льда не хватает на катке. Хочется, чтобы дети больше катались. Хотелось бы расширить, реконструкцию сделать дворца, потому что действительно он уже с 1973 года.

Юлия Силипицкая:
Он хочет этого. Стены буквально кричат. 

Нужен ли в КХЛ второй клуб Беларуси и о планах по катку в парке Горького – разговор с главой «Юности»-6

Алексей Баранов:
Территории у нас хватает. Нам не надо что-то такое пафосное или что-то такое красивое. Нам надо функциональное. Нам надо две площадки хоккейные, две коробки. На одной из них, чтобы были трибуны. 

Юлия Силипицкая:
Вторую коробку куда поставить?

Алексей Баранов:
Там у нас достаточно много места, куда можно поставить. То есть это не вся территория, которую вы видите, знаете. Там еще у нас есть территория, где мы могли бы разместить и вторую.

Подробности в видео.

# Хоккей Беларуси # Хоккей # ХК «Юность» # ХК «Юность-Минск» # Юлия Силипицкая # Алексей Баранов

Другие новости рубрики

Все новости
«БелВитунифарм» строит завод по производству вакцин для людей и животных – пообщались с директором
26 октября 2025 18:05

«БелВитунифарм» строит завод по производству вакцин для людей и животных – пообщались с директором

Лукашенко: давайте лучше работать на тракторе, чтобы не воевать – нас хотят втянуть в это
26 октября 2025 17:50

Лукашенко: давайте лучше работать на тракторе, чтобы не воевать – нас хотят втянуть в это

Холодные блюда, просрочка и избыток пищевых отходов! Школьное питание – под личным контролем Президента
26 октября 2025 17:42

Холодные блюда, просрочка и избыток пищевых отходов! Школьное питание – под личным контролем Президента