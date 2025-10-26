Нужен ли в КХЛ второй клуб Беларуси и о планах по катку в парке Горького – разговор с главой «Юности»
Титулованная «Юность» в прошлом сезоне подписала главкома Стася, который сказал, что идет только к победе. Это слово стало ключевым в выборе коуча. Председатель «Юности» Алексей Владимирович Баранов следил за кандидатами, которых было достаточно…
Мы пригласили в студию «Спорттаймера» председателя минского клуба. Человека, который знает делопроизводство изнутри от а до я, который состоялся и как хоккеист, и как функционер. А еще Алексей Владимирович – отец трех дочерей: Елизаветы, Виолетты и Маланьи. Средняя занимается хоккеем, хотя женской команды у «Юности» пока нет.
Юлия Силипицкая, СТВ:
Муссировалась такая тема, когда «Юность» выиграла, что вполне возможно, что в КХЛ заиграет второй белорусский клуб. Есть в этом зерно здравого смысла?
Алексей Баранов, председатель ХК « Юность»:
Разговоры велись, я сам об этом узнал из прессы.
Юлия Силипицкая:
Вот это пресса. Ваше мнение, человека, который прошел, как говорится, от корки до корки и понимает всю суть. Надо это, не надо и для чего это делать?
Алексей Баранов:
На данном этапе, я считаю, что это не надо. У нас есть «Динамо-Минск», которые собирают лучших игроков в Беларуси и показывают неплохие результаты.
Юлия Силипицкая:
То есть «Юность» бы блекла на их фоне?
Алексей Баранов:
Чтобы был второй клуб, нужно хорошее финансирование. Достаточно хорошее, что сейчас тяжело.
Юлия Силипицкая:
Я поняла. То есть это пока нецелесообразно. А какая ваша цель как директора?
Алексей Баранов:
Во-первых, уже льда не хватает на катке. Хочется, чтобы дети больше катались. Хотелось бы расширить, реконструкцию сделать дворца, потому что действительно он уже с 1973 года.
Юлия Силипицкая:
Он хочет этого. Стены буквально кричат.
Алексей Баранов:
Территории у нас хватает. Нам не надо что-то такое пафосное или что-то такое красивое. Нам надо функциональное. Нам надо две площадки хоккейные, две коробки. На одной из них, чтобы были трибуны.
Юлия Силипицкая:
Вторую коробку куда поставить?
Алексей Баранов:
Там у нас достаточно много места, куда можно поставить. То есть это не вся территория, которую вы видите, знаете. Там еще у нас есть территория, где мы могли бы разместить и вторую.
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