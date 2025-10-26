Шулейко про падёж скота: ситуация стабилизируется – мы привели в порядок всю статистику

Юрий Шулейко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Ситуация стабилизируется. Абсолютно. Мы сегодня нашли те подходы, которые необходимы в нынешних условиях работы. Привели в порядок всю статистику. Мы сегодня работаем в тех направлениях, чтобы она была открыта, чтобы сегодня заведующие фермы, в том числе руководители, не скрывали падеж, а лечили животных и приходили к нормальной ситуации, когда животное продолжает жить и приносит свою пользу от молока.

– Где сегодня худшая ситуация?

– К сожалению, сегодня Витебская область.

– А лучшая?

– Лучше всего в трех областях: Гродненской, Брестской и Минской – они однозначно снизили показатель по падежу, который уже выразителен на 5 %. Будет звучать статистика «уменьшился падеж», а если бы Витебская и, к сожалению, Гродненская области не увеличили, то уже было бы на 10 % снижение.