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Шулейко про падёж скота: ситуация стабилизируется – мы привели в порядок всю статистику

26 октября 2025 18:30
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Статистика по падежу скота удручающая, плюс 40 % к уровню прошлого года. Уму непостижимо! Главное, чтобы это не было заразно, а то тенденция намечается, отметили в программе «Суровый взгляд» на СТВ.

Шулейко про падёж скота: ситуация стабилизируется – мы привели в порядок всю статистику-2

Юрий Шулейко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Ситуация стабилизируется. Абсолютно. Мы сегодня нашли те подходы, которые необходимы в нынешних условиях работы. Привели в порядок всю статистику. Мы сегодня работаем в тех направлениях, чтобы она была открыта, чтобы сегодня заведующие фермы, в том числе руководители, не скрывали падеж, а лечили животных и приходили к нормальной ситуации, когда животное продолжает жить и приносит свою пользу от молока. 
– Где сегодня худшая ситуация? 
– К сожалению, сегодня Витебская область. 
– А лучшая? 
– Лучше всего в трех областях: Гродненской, Брестской и Минской – они однозначно снизили показатель по падежу, который уже выразителен на 5 %. Будет звучать статистика «уменьшился падеж», а если бы Витебская и, к сожалению, Гродненская области не увеличили, то уже было бы на 10 % снижение.

# Юрий Шулейко # Сельское хозяйство # Государственная политика

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