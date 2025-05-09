Торжественный марш, спецтехника и сотни листовок с неба – как Витебск празднует День Победы
Масштабно белорусы празднуют День Победы. К юбилейной дате в столице, всех областных центрах и даже небольших городах подготовлены уникальные программы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Парад военнослужащих и спецтехники состоялся в Витебске. Этого события горожане ждали несколько лет. Торжественным маршем колонны прошли по главной улице областного центра. Участие в шествии приняли 10 расчетов.
Это военнослужащие прославленной 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, органов внутренних дел и спасатели. По традиции в праздничном шествии участие приняли витебские кадеты. Гостям праздника продемонстрировали и военную технику: БТР-70, боевая машина «Кайман», установка «Град». В небе – вертолеты. С воздуха они сбросили сотни поздравительных листовок. Продолжило праздничный марафон шествие поколений. В парадном строю – представители разный профессий и возрастов.
Обязательно передавать это следующему поколению – нашим детям – чтобы они тоже пронесли это через свою жизнь, душу, сердце. Наше присутствие на параде ежегодное – это обязательно. С удовольствием дети всегда участвуют в параде.
Рудольф Сергеев, ветеран 339-го военно-транспортного авиационного полка:
Уже тяжело идти, еле дошел. Но ничего, эти два километра я одолел – с площади Ленина до площади Победы. Горжусь собой.
По окончании парада к Вечному огню у главного мемориала Витебска – «Трех штыков» – возложили цветы.
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