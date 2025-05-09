Торжественный марш, спецтехника и сотни листовок с неба – как Витебск празднует День Победы

Масштабно белорусы празднуют День Победы. К юбилейной дате в столице, всех областных центрах и даже небольших городах подготовлены уникальные программы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парад военнослужащих и спецтехники состоялся в Витебске. Этого события горожане ждали несколько лет. Торжественным маршем колонны прошли по главной улице областного центра. Участие в шествии приняли 10 расчетов.