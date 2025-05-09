Медики из Гродно восстановили заброшенную могилу солдата Великой Отечественной войны

Трогательная история сохранения памяти о солдате Великой Победы пришла из Гродно. Медработник одной из больниц предложила коллегам привести в порядок заброшенную могилу неизвестного красноармейца, которая расположена недалеко от ее дачи вблизи областного центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трудились и своими силами, и спонсоров привлекли, чтобы заменить плиту на захоронении. Неожиданно эмоциональный отклик получили из Москвы – от благодарных родственников погибшего защитника.

Каждый раз, проезжая мимо этого места, Ирина Прокопчик грустно смотрела на заброшенную могилу. Женщина не знала, кто такой 39-летний гвардии старшина Михаил Мостяев, но дата гибели, высеченная на камне, подсказывала: здесь покоится человек, который отдал жизнь за Великую Победу.

Ирина Прокопчик, рентгенолаборант отделения лучевой диагностики Гродненской областной клинической больницы медицинской реабилитации:

Здесь были заросли и просто была металлическая табличка набита на камне и все. Все заброшено было, забор перекошенный, душе было больно, что она была заброшенная. Человек погиб за наше мирное будущее. Как найти средства на восстановление могилы, подсказала сама судьба. Профсоюз здравоохранения предложил клиникам взять под опеку захоронения времен Великой Отечественной войны. Так и начали восстанавливать место памяти.

Валерий Енджиевский, главный врач Гродненской областной клинической больницы медицинской реабилитации:

Мы приняли решение взять шефство над этой могилой. Собралась команда молодежи, и покрасили, подремонтировали, убрали всю зелень. На следующий год посмотрели, что все-таки эта плита не соответствует уровню того героизма, которому посвятил себя этот солдат. Благодаря одной из фирм наших гродненских, которые тоже с почтением относятся к этому делу, удалось безвозмездно с их помощью организовать и сделать красивую плиту с золотыми буквами. Нам удалось связаться с племянницей старшины Мостяева – Еленой Громовой.