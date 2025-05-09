«Это самый счастливый день в моей жизни!» Ветераны из Бреста поделились эмоциями во время празднования Дня Победы

Перенесемся в Брест, которому из всех городов Советского Союза выпала участь принять первый бой с немецкими захватчиками. Символом мужества, героической стойкости и доблести советских воинов стала Брестская крепость-герой – единственная в мире цитадель, удостоенная такого звания, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2025 году она отметила 60-летие в высоком звании «Герой», присужденное за исключительное мужество и стойкость ее защитников. Ежегодно в день Великой Победы тысячи белорусов приходят сюда, чтобы отдать дань уважения подвигу защитников легендарной цитадели.