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«Это самый счастливый день в моей жизни!» Ветераны из Бреста поделились эмоциями во время празднования Дня Победы

09 мая 2025 10:21
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Перенесемся в Брест, которому из всех городов Советского Союза выпала участь принять первый бой с немецкими захватчиками. Символом мужества, героической стойкости и доблести советских воинов стала Брестская крепость-герой – единственная в мире цитадель, удостоенная такого звания, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2025 году она отметила 60-летие в высоком звании «Герой», присужденное за исключительное мужество и стойкость ее защитников. Ежегодно в день Великой Победы тысячи белорусов приходят сюда, чтобы отдать дань уважения подвигу защитников легендарной цитадели. 

Наш корреспондент Кристина Протосовицкая уже в самом сердце цитадели и готова поделиться неподдельными эмоциями и атмосферой.

«Это самый счастливый день в моей жизни!» Ветераны из Бреста поделились эмоциями во время празднования Дня Победы-2

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Передаем вам слово из самого сердца Брестской крепости, мы находимся недалеко от Вечного огня, где начнется торжественная церемония возложения цветов. Вы только посмотрите на это море живой благодарности, на это количеств людей, которые пришли сегодня в Брестскую крепость почтить память наших героев. Первые искры победного мая зажглись именно здесь, чтобы затем разгорелось пламя Победы!

«Это самый счастливый день в моей жизни!» Ветераны из Бреста поделились эмоциями во время празднования Дня Победы-4

Петр Светкин, ветеран Великой Отечественной войны:
Это самый счастливый день в моей жизни! Всегда бываю в Крепости, ни разу не пропускал. Был руководителем, колонну водили со всем коллективом, в котором я работал. 

Подробности в видео

# День Победы # Великая Отечественная война # Ветеран войны # Брестская крепость

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