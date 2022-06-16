Торжественная экскурсия и тёплые слова Пиневича. Как врачей поздравили во Дворце Независимости с Днём медика?
Новости Беларуси. Качество образования, наука о жизни и о тех, кто борется за здоровье белорусов. 16 июня во Дворце Независимости глава государства встретился сразу с двумя министрами: образования и здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Центральной темой разговора стала вступительная кампания. Александр Лукашенко считает необходимым четко определиться с подходами к организации вступительных испытаний в вузы, так как централизованное тестирование имеет как свои преимущества, так и недостатки.
Президент не единожды уже делал акцент на том, что при поступлении важно видеть не только знания абитуриента, но и личные качества, а также способности человека.
Тему продолжит Евгений Пустовой.
Президент всегда говорил и говорит: учитель и врач – в центре внимания государства. Нет, представителей других профессий глава государства тоже вниманием не обделяет. Даже сложно оценить, где чаще нашего Президента можно увидеть. В полях или цехах. В последние годы, конечно, в красных ковидных зонах. Десятки раз.
Здравоохранение – это качество жизни, долголетие нации и даже будущее страны. В смысле, вопросы демографии. А образование формирует профессионала и гражданина. Поэтому, бесспорно, учитель и врач – фундамент государства. Руководителей обоих министерств сегодня пригласили во Дворец Независимости.
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Вторая половина дня оказалась во Дворце Независимости врачебной. Хирурги, терапевты, педиатры приглашены сюда не на совещание, а на праздничную экскурсию.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Во Дворце Независимости появляется новая традиция. В архитектурную жемчужину суверенитета Беларуси приглашают на экскурсию людей в канун их профессионального праздника. Сегодня здесь врачи. Это прогрессивная часть общества, и их вряд ли чем можно удивить. Но, оказывается, после экскурсии они открывают для себя новую Беларусь.
Исторические локации. Восхитительные интерьеры. Созданы белорусскими умельцами и, по возможности, из белорусских материалов. Это как с лекарствами: что не можем произвести, обязательно найдем.
И пока министр здравоохранения давал интервью, врачи тщательно исследовали интерьеры Дворца Независимости. Впечатлений масса.
Екатерина Янощик, начальник отдела медицинской помощи матерям и детям комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Очень отрадно, что наши белорусские мастера участвовали в стройке, в строительстве этого дворца. Все очень красиво, очень здорово. Очень радостно, что у нас есть такие люди, которые талантливые, которые могут все это реализовать.
Ирина Безручко, заведующая педиатрическим отделением Минской областной детской клинической больницы:
Я вообще очень люблю свою страну, люблю ее во все времена. И раньше, когда она была бедненькая, простенькая, она была мне дорога. Сейчас особенно. Когда все красиво, великолепно. И мне хочется, чтобы все граждане нашей страны относились к ней так же, как и я. Чтобы отдельная часть нашего населения немножко повзрослела. Психологически созрела, это очень важно. И тогда, наверное, они оценят по достоинству нашу страну.
Среди приятных предпраздничных новостей – повышение зарплаты всем категориям медицинских работников. И очень важное пожелание от министра.
Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Желаю каждому из моих коллег профессионального удовлетворения от работы, от того, как ты можешь выразить ту потребность, которая была давно, когда ты поступил на первый курс медицинского университета или колледжа. Когда ты поступил, выбрал стезю помогать людям.