Торжественная экскурсия и тёплые слова Пиневича. Как врачей поздравили во Дворце Независимости с Днём медика?

Новости Беларуси. Качество образования, наука о жизни и о тех, кто борется за здоровье белорусов. 16 июня во Дворце Независимости глава государства встретился сразу с двумя министрами: образования и здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Центральной темой разговора стала вступительная кампания. Александр Лукашенко считает необходимым четко определиться с подходами к организации вступительных испытаний в вузы, так как централизованное тестирование имеет как свои преимущества, так и недостатки. Президент не единожды уже делал акцент на том, что при поступлении важно видеть не только знания абитуриента, но и личные качества, а также способности человека. Тему продолжит Евгений Пустовой.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Во Дворце Независимости появляется новая традиция. В архитектурную жемчужину суверенитета Беларуси приглашают на экскурсию людей в канун их профессионального праздника. Сегодня здесь врачи. Это прогрессивная часть общества, и их вряд ли чем можно удивить. Но, оказывается, после экскурсии они открывают для себя новую Беларусь. Исторические локации. Восхитительные интерьеры. Созданы белорусскими умельцами и, по возможности, из белорусских материалов. Это как с лекарствами: что не можем произвести, обязательно найдем. И пока министр здравоохранения давал интервью, врачи тщательно исследовали интерьеры Дворца Независимости. Впечатлений масса.

Екатерина Янощик, начальник отдела медицинской помощи матерям и детям комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Очень отрадно, что наши белорусские мастера участвовали в стройке, в строительстве этого дворца. Все очень красиво, очень здорово. Очень радостно, что у нас есть такие люди, которые талантливые, которые могут все это реализовать.

Ирина Безручко, заведующая педиатрическим отделением Минской областной детской клинической больницы:

Я вообще очень люблю свою страну, люблю ее во все времена. И раньше, когда она была бедненькая, простенькая, она была мне дорога. Сейчас особенно. Когда все красиво, великолепно. И мне хочется, чтобы все граждане нашей страны относились к ней так же, как и я. Чтобы отдельная часть нашего населения немножко повзрослела. Психологически созрела, это очень важно. И тогда, наверное, они оценят по достоинству нашу страну. Среди приятных предпраздничных новостей – повышение зарплаты всем категориям медицинских работников. И очень важное пожелание от министра.