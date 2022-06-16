Президент Беларуси договорился с президентом России о совместных биоразработках? Вот что он сам рассказал

Новости Беларуси. Качество образования, наука о жизни и о тех, кто борется за здоровье белорусов. 16 июня во Дворце Независимости глава государства встретился сразу с двумя министрами: образования и здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Видеть абитуриента и будущие перспективные отрасли. Наука о жизни, биология, становится еще и наукой инноваций. Биоэнергетика, биотехнологии – в Беларуси таких специалистов готовят в семи вузах. Выпускники востребованы в медицине, фармацевтике, АПК, биотехнологиях. И этой перспективной сфере образования, как птице два крыла, нужен симбиоз медицины и образования.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы попробовали (вы тоже занимались этим специфическим методом, не будем пока обозначать это) отобрать ребят самых-самых лучших для того, чтобы они могли заниматься соответствующими науками (читайте здесь).

Не может быть медицины без биологии. Вот ковид этот нас пугнул – и мы форсированно начали производить вакцину. Ну да, взяли там технологии, взяли еще что-то, привезли, смешали – сделали. А свое? Основа есть. Так пришлось завод строить. И там везде биология, биология, биология. Эти вирусы – вчера ковид, сегодня обезьянья оспа, еще чего-то – и, опять же, без науки о жизни (по-моему, так она у вас квалифицируется, никуда). Поэтому давайте подумаем. Лучшие в мире образцы есть, с президентом Путиным мы договорились, он молодец – пожалуйста, любые лаборатории. Самая продвинутая у него биологическая лаборатория, как он мне сказал, создана в Сириусе. Пожалуйста, приезжай открыто, со специалистами смотри. Если что-то надо – давай в Беларуси создавать вместе. Этим надо воспользоваться. Ну и посмотреть лучшие образцы в мире по развитию медицины, здравоохранения на основе биологии и так далее. Без биотехнологий никуда.