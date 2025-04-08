Лазуткин о торговой войне США и Китая: Трамп убивает всё их влияние, которое растили там 30 лет

Андрей Лазуткин, политолог:

Насколько я помню, Рейган демократом был, от Демпартии. Сказал умные вещи о том, что тарифная война ни к чему хорошему не ведет. Но самое главное, что убивает Трамп такой войной, это внутри Китая есть большая прозападная группа, это не секрет…

Григорий Азаренок, СТВ:

Шанхайская группа.

Андрей Лазуткин:

И это капитал определенный, который зависим от США, который там зарабатывает деньги. И Трамп просто подрубает корни вот этой прозападной группе внутри страны. То есть можно сегодня заработать какие-то деньги быстро таким образом, но вы убиваете все влияние ваше, которое вы там растили 30 лет последних. То же самое с каким-нибудь Ираном. Вот Трамп обещает их разбомбить всех. Так разбомбить Иран – это будет очень дорого. А Демпартия США пыталась в Иране сделать цветную революцию, чтобы там пришла к власти какая-то светская прозападная оппозиция. И цветная революция дешевле, чем война, раз в 100, если брать по затратам. Нам когда-то казалось: ой, Украина, 5 миллиардов долларов, как много туда ушло денег. А сегодня там по 70 миллиардов долларов идет только на военные поставки от США каждый год. Так вот сравните, сколько стоит цветная революция, которая делается 3 месяца, и сколько стоит этот вооруженный конфликт бесконечный, который 3 года уже идет. И все сделали выводы. Когда Трамп теряет такое влияние, он цветную революцию в Китае уже точно сделать не сможет. Он бы и так не смог. Там нормально все со специалистами, с технологиями. Но, по сути дела, он внутри Китая лишает вообще какого-то прозападного направления людей, которые, наверное, готовы были бы с ним дружить. Если бы он сказал: вы знаете, китайцы, я ошибался в первом сроке своем, давайте, наверное, как-то все-таки замиримся. Там тоже есть прагматики, которые трезво смотрят на промышленную кооперацию, на связи китайско-американские, которые сегодня невозможно разорвать, какие бы там ни были тарифы. Ну что поделать, если у вас половина предприятия здесь, половина там. Или капитал здесь, технологии там. Или собственники там, а завод здесь. Это все невозможно сегодня так быстро разгруппировать. Но Трамп, конечно, вот этими заявлениями навредил, мягко говоря, внешней политике США. Даже если завтра он скажет: ладно, это была шутка, тарифы мы никакие не вводим, оставим все как было, – осадочек, как в анекдоте, останется.