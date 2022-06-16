Лукашенко: «Очень пока я критически отношусь к этой организации вступительных испытаний»

Новости Беларуси. Качество образования, наука о жизни и о тех, кто борется за здоровье белорусов. 16 июня во Дворце Независимости глава государства встретился сразу с двумя министрами: образования и здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Буквально кратко, поскольку вступительная кампания только началась. Идет. Она еще не закончена, итоги не совсем, наверное, подведены. Поэтому на данном этапе что у нас там происходит, какие вопросы, может быть, предложения уже есть в связи с этим? Я знаю, что там, по-моему, 62 тысячи примерно записались на централизованное тестирование. Меня эта проблема постоянно волнует, честно говоря, я спать не могу из-за этого ЦТ. Насколько оно соответствует тому уровню, что нам нужен при отборе лучших ребят в вузы? Откровенно скажу, очень пока я критически отношусь к этой организации вступительных испытаний наших молодых людей. Но и в централизованном тестировании, мы видим это, есть очень много положительного. Вот что делать на сегодня? Это последний год, когда мы должны дать ответ на этот вопрос (подробнее здесь).