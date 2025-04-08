Предприятия Заводского района начали поставлять продукцию в страны дальней дуги

Расширение географии экспорта и создание импортозамещающей продукции. Предприятия Заводского района освоили 16 новых рынков сбыта – это страны дальней дуги. Работа ведется на перспективу, внедряются современные технологии, обновляется оборудование. За счет этого объемы производства промышленной продукции в Заводском районе выросли на 20 %, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Это предприятие – крупнейший в Беларуси производитель упаковки. Используют две технологии – для выпуска ламинатных и экструзионных туб. Продукция применяется в косметической отрасли, а также для упаковки продуктов питания и бытовой химии. Объем производства – почти полмиллиарда единиц продукции в год. Завод – один из крупнейших экспортеров туб в Россию. Этого удалось достичь благодаря современному оборудованию.

Яна Лысякова, корреспондент:

На данной печатной машинке наносятся логотипы на ламинат. За последний месяц здесь отпечатали 750 тысяч квадратных метров оттисков. А максимальная мощность – свыше миллиона.

Компания активно развивается и расширяет мощности. Недавно было открыто производство в Екатеринбурге. В планах также наладить выпуск упаковок для фармацевтических препаратов.