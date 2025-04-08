Илью Протаса признали лучшим плеймейкером юниорской хоккейной лиги Онтарио

Тренеры юниорской хоккейной лиги Онтарио включили Илью Протаса в число лучших игроков Западной конференции в четырех номинациях, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В ходе опроса специалистам предлагали определить трех лучших хоккеистов каждой конференции в 20 номинациях по итогам сезона. В результате зарубежные эксперты высоко оценили уровень белорусского нападающего. Илья Протас был назван лучшим плеймейкером и лучшим игроком по владению клюшкой, а также занял вторые места как самый умный игрок и лучший исполнитель буллитов. Отечественный форвард стал вторым бомбардиром и третьим снайпером чемпионата. Его показатель полезности +58 – второй в лиге Онтарио. К тому же Илья является вторым бомбардиром и лучшим ассистентом плей-офф.