Лазуткин о пошлинах Трампа: для США в плане стратегии это ошибка

Андрей Лазуткин, политолог:

В США сегодня две реальности. Одна группа каналов рассказывает, что Трамп дурачок, он ничего не понимает, там уже какие-то протесты начали, что это все неправильно, это будет крах американской экономики и американской политики.

Григорий Азаренок, СТВ:

Ну не просто там и Обама, и Буш-младший уже призвали к протестам.

Андрей Лазуткин:

С другой стороны, есть, например, Демпартия США, которая проиграла выборы, но которая проводила, как я считаю, отличную для них внешнюю политику. Вот это были не глупые люди, которые таким не занимались. Я бы сказал так, что не все в этом мире меряется деньгами. Да, американцы что-то теряли. Но почему все эти Макроны, Шольцы и остальные смотрели им в рот? Американцы давали им продавать товары на свой американский рынок. Это не только, как нам кажется, Шольцу дали чемодан денег – и он начал что-то делать в интересах Байдена. Нет, их всех пускали на свой рынок. Условно, как есть Россия и Беларусь, мы продаем товары в Россию, потому что нам тоже дают какую-то часть рынка. Или есть Китай, например, который тоже нас пускает на свой рынок. Так вот, точно так же американцы запускали на свой рынок европейцев. Это был вопрос лояльности. То есть, да, мы дадим вам что-то продавать, может быть, не очень выгодно для себя в итоге, зато вы в Европе делаете все, что мы скажем. Вот мы хотим войну в Украине – вы будете, как собаки, лаять, когда мы щелкнем пальцами. И Трамп сегодня может, наверное, заработать какие-то деньги, прогнуть Евросоюз, но он потеряет вообще все влияние, которое имели до этого США, потому что они и так все враждебны к нему. Все эти ребята, которые обнаглели и говорят: нет, Трамп, мы тебя слушать не будем и делаем, что хотим. А тут им еще устраивают торговую войну. Поэтому я считаю, что для США в плане стратегии это ошибка. Но нам это, в принципе, и неплохо, потому что чем больше посуды Трамп перебьет, чем хуже будут связи глобальные, чем они больше будут разрушены, наверное, тем лучше будет нашему небольшому блоку Китай – Россия – Беларусь. Это не такой уж небольшой блок, но тем не менее без Запада мы проживем. Евразия в этом плане достаточно автономна. У нас есть торговые пути свои, есть большое производство, много ресурсов, газ, нефть. А что есть на Западе, кроме доллара? Надо еще поискать. Европа вообще пустая в этом плане. Там есть технологии, но технологии побегут, например, в США. Поэтому я считаю, что Трамп просто мыслит слишком как бизнесмен. Понятно, что деньги – это важно, и для американцев это все. Но все-таки люди, которые были немножко умнее до него, которые занимались внешней политикой, они так никогда не рассуждали. Надо обвалить цены на нефть, когда Советский Союз влез в Афганистан, вот они взяли и обвалили. Они тоже потеряли какие-то деньги, но они нам нанесли поражение. Хотя, казалось бы, дорогая нефть – это же хорошо для всех. И они бы зарабатывали, и мы бы зарабатывали.

Григорий Азаренок:

Ну и сейчас нефть падает, кстати.

Андрей Лазуткин:

А они взяли и отказались. Это люди были не глупые. Трамп просто не проходил ступеньки в этой всей политике. Он пришел из бизнеса, из пиара, из недвижимости, где надо что-то расхвалить, какой-то проект, а потом его классно продать. Но в политике так не бывает.