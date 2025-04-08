Тарифы Трампа взволновали мировую экономику – Европа готовит ответные меры

Мир продолжает эмоционально реагировать на экономические инициативы Вашингтона. Тарифные ограничения президента США испортили настроение инвесторов по всему миру. И пока биржи переливаются всеми оттенками красного, Белый дом демонстрирует невозмутимость, уверяя, что все идет по плану. Эксперты, правда, пророчат Штатам рецессию, а их партнерам из ЕС – еще больше негативных сюрпризов. Накануне Трамп объявил и о введении 20-процентных таможенных пошлин на импорт из Европейского союза, которые вступят в силу уже 9 апреля. Американские сборы затронут экспорт ЕС более чем на 380 миллиардов евро, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евросоюз возмущен и готовит адекватный ответ. Как заявила Урсула фон дер Ляейн, Америка узнает о нем уже 15 апреля. Первый пакет контрмер рассчитан примерно на сумму в 28 миллиардов долларов. За его принятие проголосовали 8 апреля. При этом европейцы поставили условие – если Трамп не передумает, то к середине мая может ждать продолжения.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии:

Мы готовы защитить наши интересы. Кроме того, мы также защитим себя от косвенных последствий в виде перенаправления торговли. Уровень пошлин настолько высок, что азиатские страны будут лишены доступа на американский рынок и перенаправят свои дешевые и субсидируемые товары в Европу. И для контроля мы создадим целевую группу по надзору за импортом. Еврокомиссары даже готовы сесть с Трампом за один стол переговоров. Недавно они предложили американскому лидеру отменить все пошлины или ввести нулевые тарифы хотя бы на промышленные товары. Но Дональд Трамп отказался от этого предложения. Теперь европейцы оказались 1 на 1 с собственными, не самыми выдающимися ресурсами.