Есть ли перебои с лекарствами в Беларуси? Дмитрий Пиневич – о будущем биологии и поставках препаратов
Новости Беларуси. Качество образования, наука о жизни и о тех, кто борется за здоровье белорусов. 16 июня во Дворце Независимости глава государства встретился сразу с двумя министрами: образования и здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Министр образования рассказал журналистам: биология в трендах нынешнего поколения выпускников. Высокий интерес к сдаче экзаменов по этому предмету. Кстати, и младшему сыну Президента Николаю близок именно этот профиль. В последние годы со всех международных олимпиад наши школьники возвращаются с медалями. А по итогам 2021 года 76 абитуриентов стали стобалльниками по биологии. О будущем биологии рассказал и министр здравоохранения.
Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Если биология всегда сопровождала развитие фундаментальной медицины, то все достижения XXI века – это, по большому счету, связано с биологией. И поэтому все топовые направления, начиная от генетики, генной инженерии, биосинтетических вопросов, формирование таргетной терапии, персонифицированное лечение. Во многих аспектам мы являемся если не лидерами, то, по крайней мере, нигде и ни в чем не уступаем в топовых моментах. В здравоохранении та же клеточная технология. Беларусь является лидером не только на постсоветском пространстве. Думаю, что и вообще в целом в системе координат в этом отношении.
Дмитрий Пиневич:
Безусловно, если раньше я держал на контроле примерно 40-50 препаратов (мы держали на контроле), сейчас это уже стало 120 препаратов. Я не могу сказать, что цепочки не являются бесследными. Но в настоящее время перебоев таких мы не видим, по крайней мере, пять онкологических препаратов прибывают, мы даже знаем рейсы, он прибывает завтра и в понедельник-вторник, например. То есть есть какие-то препараты, которые мы держим на особом контроле. 7,5 % – с одной стороны, много, да – тяжелого оборудования так называемого находится сейчас на ремонте. Это 20 единиц из 256.
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