Есть ли перебои с лекарствами в Беларуси? Дмитрий Пиневич – о будущем биологии и поставках препаратов

Новости Беларуси. Качество образования, наука о жизни и о тех, кто борется за здоровье белорусов. 16 июня во Дворце Независимости глава государства встретился сразу с двумя министрами: образования и здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр образования рассказал журналистам: биология в трендах нынешнего поколения выпускников. Высокий интерес к сдаче экзаменов по этому предмету. Кстати, и младшему сыну Президента Николаю близок именно этот профиль. В последние годы со всех международных олимпиад наши школьники возвращаются с медалями. А по итогам 2021 года 76 абитуриентов стали стобалльниками по биологии. О будущем биологии рассказал и министр здравоохранения.