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Андрей Иванец: «Мы должны видеть абитуриента». Что изменится в приёмной кампании в будущем?

16 июня 2022 18:21
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Новости Беларуси. Качество образования, наука о жизни и о тех, кто борется за здоровье белорусов. 16 июня во Дворце Независимости глава государства встретился сразу с двумя министрами: образования и здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Андрей Иванец: «Мы должны видеть абитуриента». Что изменится в приёмной кампании в будущем?-1

Вступительная компания сама по себе – натянутая струна. Шутка ли, почти что решается будущее тысяч юных белорусов. А любые изменения всегда вызывают беспокойство. Задача государства справедливо выбрать самых достойных. По инициативе Александра Лукашенко, в вузах в свое время ввели антикоррупционные комиссии на время вступительных испытаний. Сейчас с этим проще. ЦТ беспристрастно. Но действительно ли это самый эффективный метод выбора лучших из лучших?  

Андрей Иванец: «Мы должны видеть абитуриента». Что изменится в приёмной кампании в будущем?-4

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:  
Глава государства поставил четкую задачу. Первое: все должно быть справедливо. Мы должны понимать, что оценка вступительных экзаменов должна быть справедливой и те ребята, которые обладают знаниями, навыками и умениями, должны поступать в наши учреждения высшего образования. Второе: мы должны видеть абитуриента. Конечно, сегодня, при всех достоинствах существующей системы централизованного тестирования, во многом имеет и некоторые недостатки. Один из них – то, что мы сегодня не можем увидеть нашего будущего студента. И в связи с этим, конечно, перед Министерством образования поставлены четкие задачи, какие нововведения нам необходимо ввести, чтобы, с одной стороны, мы сохранили все преимущества существующей системы вступительных экзаменов, с другой стороны – видели человека и личность.  

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# Государственная политика в области образования # общество # Евгений Пустовой # Андрей Иванец # Александр Лукашенко # Фотофакт

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