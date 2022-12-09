Торт «Сказка» в Гродно всё ещё готовят по ГОСТу. Пекари рассказали, почему не отходят от традиций

Менялась картина советского быта. Вместо строгих ночных ламп и передовиц на желтой бумаге на столах обывателей появлялись советские деликатесы. И теперь вкусный запах ГОСТовской ностальгии привычен для белорусских предприятий.

Светлана Потехина, начальник булочного цеха:

Мы придерживаемся традиции советской выпечки, потому что у нас есть покупатель, который любит эту продукцию, который ей не изменяет. Мы заинтересованы сохранить то, что нам досталось по наследству.

Не жизнь, а сказка. Слова советской пропаганды материализуются в этом цеху. Эта рецептура записана еще со времен Советского информбюро. Советские сладости строго по ГОСТу – из натуральных ингредиентов, без модной нынче «химии». Ассортиментный перечень изделий и их рецептуру утверждали в Москве – никаких импровизаций. Московская «Сказка» ничем не отличалась от гродненской. В Гродно такая же и осталась.

Татьяна Лупачик, начальник кондитерского участка:

Все мы родом из детства. Все-таки и отделка, и вкус торта – больше, наверное, привыкли к этому.

Во многих странах советскую «Сказку» вытеснили заморские непортящиеся шедевры западного фастфуда. А вместо ГОСТов в «кондитерку» влетело лихое понятие «ТУ». Но в пищевых стандартах Беларусь по-прежнему советская.