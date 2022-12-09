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Торт «Сказка» в Гродно всё ещё готовят по ГОСТу. Пекари рассказали, почему не отходят от традиций

09 декабря 2022 18:36
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Менялась картина советского быта. Вместо строгих ночных ламп и передовиц на желтой бумаге на столах обывателей появлялись советские деликатесы. И теперь вкусный запах ГОСТовской ностальгии привычен для белорусских предприятий.  

Торт «Сказка» в Гродно всё ещё готовят по ГОСТу. Пекари рассказали, почему не отходят от традиций-1

Светлана Потехина, начальник булочного цеха:  
Мы придерживаемся традиции советской выпечки, потому что у нас есть покупатель, который любит эту продукцию, который ей не изменяет. Мы заинтересованы сохранить то, что нам досталось по наследству.  

Торт «Сказка» в Гродно всё ещё готовят по ГОСТу. Пекари рассказали, почему не отходят от традиций-4

Не жизнь, а сказка. Слова советской пропаганды материализуются в этом цеху. Эта рецептура записана еще со времен Советского информбюро. Советские сладости строго по ГОСТу – из натуральных ингредиентов, без модной нынче «химии». Ассортиментный перечень изделий и их рецептуру утверждали в Москве – никаких импровизаций. Московская «Сказка» ничем не отличалась от гродненской. В Гродно такая же и осталась.  

Торт «Сказка» в Гродно всё ещё готовят по ГОСТу. Пекари рассказали, почему не отходят от традиций-7

Татьяна Лупачик, начальник кондитерского участка:  
Все мы родом из детства. Все-таки и отделка, и вкус торта – больше, наверное, привыкли к этому.  

Торт «Сказка» в Гродно всё ещё готовят по ГОСТу. Пекари рассказали, почему не отходят от традиций-10

Во многих странах советскую «Сказку» вытеснили заморские непортящиеся шедевры западного фастфуда. А вместо ГОСТов в «кондитерку» влетело лихое понятие «ТУ». Но в пищевых стандартах Беларусь по-прежнему советская.  

Торт «Сказка» в Гродно всё ещё готовят по ГОСТу. Пекари рассказали, почему не отходят от традиций-13

Инна Ситникова, главный технолог:   
Это наше наследие, наши традиции. Это все-таки от родителей передается к детям. Это, наверное, генетическая память.  

Торт «Сказка» в Гродно всё ещё готовят по ГОСТу. Пекари рассказали, почему не отходят от традиций-16

Советское шампанское, колбаса – теперь это бренды. Теперь это не архаика.  

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# Кулинария # общество # Светлана Потехина # Татьяна Лупачик # Инна Ситникова # Евгений Пустовой # Фотофакт

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