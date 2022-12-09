Первая пешеходная улица в Союзе и долгое время под властью поляков. Как Гродно постепенно становился советским?

Москва, Петроград – Ленинград, Екатеринбург – Свердловск. Менялась география, доктрины, идеи, расстановка сил, состав Совнаркома и ЦК – где-то там, вдали от нашей территории. Но искры революционных пожарищ и костров мятежей больно обжигали и тело родной тогда еще не Беларуси.

Какой была бы Беларусь без Советского Союза? Историк о роли СССР – читайте далее .

Сергей Донских, кандидат культурологии, доцент Гродненского государственного университета им. Я. Купалы: Советским Гродно становился очень непросто. Летом 1920 года – буквально на два месяца. В 1939 году, в сентябре, – второе пришествие советской власти. И тоже непростое, потому что единственный населенный пункт в Беларуси, где польская армия оказала сопротивление, был Гродно. Не успела советская власть освоиться в должной мере – июнь 1941 года. В 1944 году советская власть приходит в Гродно в третий раз и уже надолго.

Новый советский котел кипел. Котел идеологических чисток и политической борьбы в Кремле, котел общественных противоречий. Идейные большевики, подлые завистники, карьерные номенклатурщики. С этой общесоюзной мартеновской печи выливался новый по форме и содержанию советский человек.

Сергей Донских:

Старинная застройка, узкие улочки не вписывались в представление, каким должен быть светлый советский город будущего. Планировалось всю западную часть снести и расширить эту улицу. И вот мы видим, какой ширины планировалась настоящая Советская улица в светлом коммунистическом будущем. Некоторые здания, которые очень сильно пострадали от боев, были разобраны, но большая часть застройки сохранилась.

1964 год. Только вдумайтесь. Принимается решение местными властями, что улица должна быть пешеходной.