Первая пешеходная улица в Союзе и долгое время под властью поляков. Как Гродно постепенно становился советским?
Москва, Петроград – Ленинград, Екатеринбург – Свердловск. Менялась география, доктрины, идеи, расстановка сил, состав Совнаркома и ЦК – где-то там, вдали от нашей территории. Но искры революционных пожарищ и костров мятежей больно обжигали и тело родной тогда еще не Беларуси.
Сергей Донских, кандидат культурологии, доцент Гродненского государственного университета им. Я. Купалы:
Советским Гродно становился очень непросто. Летом 1920 года – буквально на два месяца. В 1939 году, в сентябре, – второе пришествие советской власти. И тоже непростое, потому что единственный населенный пункт в Беларуси, где польская армия оказала сопротивление, был Гродно. Не успела советская власть освоиться в должной мере – июнь 1941 года. В 1944 году советская власть приходит в Гродно в третий раз и уже надолго.
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Новый советский котел кипел. Котел идеологических чисток и политической борьбы в Кремле, котел общественных противоречий. Идейные большевики, подлые завистники, карьерные номенклатурщики. С этой общесоюзной мартеновской печи выливался новый по форме и содержанию советский человек.
Сергей Донских:
Старинная застройка, узкие улочки не вписывались в представление, каким должен быть светлый советский город будущего. Планировалось всю западную часть снести и расширить эту улицу. И вот мы видим, какой ширины планировалась настоящая Советская улица в светлом коммунистическом будущем. Некоторые здания, которые очень сильно пострадали от боев, были разобраны, но большая часть застройки сохранилась.
1964 год. Только вдумайтесь. Принимается решение местными властями, что улица должна быть пешеходной.
Евгений Пустовой, СТВ:
Гродненский и московский Арбат – это, наверное, самые первые пешеходные улицы.
Сергей Донских:
Да, первые. Причем гродненцы уверены, что этот старше.
Не этот ли период формирует многонациональную терпимость у белорусов? В Гродно расскажут, что еще со времен ВКЛ через эту улицу пролегал большой торгово-геополитический гостинец из Варшавы в Вильно. Но именно поколение, опаленное Хатынью и Сталинградом, не будет выяснять, чьих ты кровей.
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Голубиный мурал здесь называют ребусом национальностей. На каждой птице мира орнамент определенного народа – татар, литовцев, греков. А венчают композицию ангелы батлеечного вида. Веротерпимости в Союзе точно не хватало. Зато тогда в якобы самой атеистической стране теперь к обладателям иконостасов советской державы самое почтенное отношение церкви.
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