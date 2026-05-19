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Новости по тегу #Кулинария

Шишки произвели фурор! Белоруски рассказали, чем удивили жюри на кулинарном чемпионате в Баку
19 мая 2026 07:53

Шишки произвели фурор! Белоруски рассказали, чем удивили жюри на кулинарном чемпионате в Баку

Готовим творожный кулич с кондитером – пошаговый рецепт
10 апреля 2026 11:13

Готовим творожный кулич с кондитером – пошаговый рецепт

Чачоха, тертюха и другие блюда. «Белкартография» выпустила туристическую карту «Кулинарное наследие Беларуси»
28 января 2026 09:16

Чачоха, тертюха и другие блюда. «Белкартография» выпустила туристическую карту «Кулинарное наследие Беларуси»

Белорусские драники могут войти в список ЮНЕСКО
21 января 2026 13:55

Белорусские драники могут войти в список ЮНЕСКО

Первый в истории гастрономический фестиваль «Дипломатия вкуса» проходит в Минске
26 июля 2025 13:36

Первый в истории гастрономический фестиваль «Дипломатия вкуса» проходит в Минске

Какие торты пользуются популярностью у белорусов и что в тренде в 2025 году? Рассказала кондитер
01 февраля 2025 13:53

Какие торты пользуются популярностью у белорусов и что в тренде в 2025 году? Рассказала кондитер

Кулинария – семейное наследие. Кондитер рассказала, как нашла своё призвание
28 января 2025 12:36

Кулинария – семейное наследие. Кондитер рассказала, как нашла своё призвание

Учащийся Узденского колледжа стал призёром Международного чемпионата кондитеров
21 ноября 2024 14:45

Учащийся Узденского колледжа стал призёром Международного чемпионата кондитеров

Вести быт, общаться с людьми, найти профессию – чему учат в центре социальной реабилитации «Росток»?
18 ноября 2024 11:40

Вести быт, общаться с людьми, найти профессию – чему учат в центре социальной реабилитации «Росток»?

Повар, кондитер и педагог в 18 лет! Юная витебчанка поделилась секретами успеха
13 мая 2024 13:50

Повар, кондитер и педагог в 18 лет! Юная витебчанка поделилась секретами успеха

Какое блюдо самое любимое и в чём секрет идеальных драников? Интервью с белорусским шеф-поваром
07 декабря 2023 07:52

Какое блюдо самое любимое и в чём секрет идеальных драников? Интервью с белорусским шеф-поваром

Его борщ с томлёной вишней покорил московских гурманов. Студент-повар из Могилёва крутит шаурму и мечтает о высокой кухне
27 мая 2023 17:20

Его борщ с томлёной вишней покорил московских гурманов. Студент-повар из Могилёва крутит шаурму и мечтает о высокой кухне