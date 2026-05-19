Новости по тегу #Кулинария

Белорусские шеф-повара триумфально представили страну на международном кулинарном чемпионате в Баку. Об этом не только поговорили с нашими гостями.
Ни один пасхальный стол не обходится без главного символа этого праздника – кулича. Cегодня мы не будем отступать от традиции и приготовим творожный кулич.
Белорусская кухня – это не только драники. Это богатейшее наследие вкусов и традиций, которое передавалось из поколения в поколение. Карта «Кулинарное наследие Беларуси» стала настоящим проводником в этот удивительный мир.
Белорусские блюда из картофеля могут стать мировым достоянием.
К участию присоединились главы и представители 20 дипломатических миссий, аккредитованных в Минске. Так что гастрономическая площадка стала также переговорной.
1 февраля – Международный день десерта. На тему любимых лакомств мы сегодня общаемся с нашей гостьей. В студии «Нового утра» кондитер Ольга Жданова.
Сегодня создание тортов для нее – настоящее искусство. Полет фантазии не имеет границ!
Он представил на конкурс необычный пряничный букет. На его изготовление ушло более двух недель.
В трудовых мастерских постояльцы центра обретают самые необходимые для жизни навыки. А еще знакомятся. Не только друг с другом, но и с собой.
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