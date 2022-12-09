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Я на конференции сказал: генсек бросит и партию, и страну. Этот белорус предсказал развал СССР?

09 декабря 2022 18:37
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Грандиозные стройки, новые корпусы университетов, светлые и просторные покои консерваторий и музеев. В Беларуси формирует своя элита. Из партизанских землянок наверх партийной номенклатуры поднимаются дети нации-победительницы.  

Я на конференции сказал: генсек бросит и партию, и страну. Этот белорус предсказал развал СССР?-1

Это приемная первого секретаря обкома партии. Справа – кабинет первого секретаря обкома партии Клецкова Леонида Герасимовича.  

Я на конференции сказал: генсек бросит и партию, и страну. Этот белорус предсказал развал СССР?-4

По партийной лестнице Гергий Забродский шагает уверено. Устало с работы, с радостью на работу. Это была молодость его поколения, вторая молодость БССР. Потом критики всего советского бездушно обзовут эту партийную плеяду комсомольских вожаков номенклатурщиками. А они верили, создавали проекты «Гродно Азот», «Химволокно», строили заводы, мосты и спальные районы, честно спорили на собраниях, ошибались и закладывали капсулы с посланиями.  

Я на конференции сказал: генсек бросит и партию, и страну. Этот белорус предсказал развал СССР?-7

Георгий Забродский, политический и партийный деятель:  
Говорили тогда, лозунг был: «Нынешнее поколение будет жить при коммунизме». Мы тогда верили, в 1969 году, что мы пойдем дальше.  

Я на конференции сказал: генсек бросит и партию, и страну. Этот белорус предсказал развал СССР?-10

Понятно, мифологизация СССР – дело предсказуемое. Любит человек возвеличивать прошлое, особенно то, что предал. Партийные бонзы подались на запад, герои и лауреаты – в националисты.  

Я на конференции сказал: генсек бросит и партию, и страну. Этот белорус предсказал развал СССР?-13

Георгий Забродский:  
Живьем я тогда на конференции сказал: сегодня авторитет генсека, президента нашей великой страны, не дает ни партии, ни народу. Но похоже, что авторитет самой партии, самого народа ему еще нужен. Но пройдет еще немного времени, он бросит и партию, и страну. 12 октября 1990 года случилось в 1991-м.  

Лишь настоящие коммунисты остались на вахте. Тонущего или нет, но на вахте корабля.  

Я на конференции сказал: генсек бросит и партию, и страну. Этот белорус предсказал развал СССР?-16

Меня пытались стаскивать несколько раз. И в Вильнюсе 8 декабря 1990 года я тоже был на этом 80-тысячном митинге.  

Когорта тех, кто честен, затем во власть не рвалась – скромно остались стоять во втором эшелоне на постперестроечных фотографиях, словно мучая себя вопросом – строили-то всем миром, а развалили единицы.  

Я на конференции сказал: генсек бросит и партию, и страну. Этот белорус предсказал развал СССР?-19

Сергей Третьяк, заведующий отделом новейшей истории Беларуси Института истории НАН Беларуси:  
Известие о том, что в Вискулях принято решение о денонсации Союзного договора на встрече трех руководителей, многим было как обухом по голове. Кое-кто вообще не обратил на это внимание, потому что в Декларации об образовании Содружества Независимых Государств было написано много хорошего и интересного. О том, что все останется, мол, как было, только Советского Союза не будет.  

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# История # общество # Леонид Клецков # Георгий Забродский # Евгений Пустовой # Сергей Третьяк # Фотофакт

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