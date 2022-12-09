Я на конференции сказал: генсек бросит и партию, и страну. Этот белорус предсказал развал СССР?

Грандиозные стройки, новые корпусы университетов, светлые и просторные покои консерваторий и музеев. В Беларуси формирует своя элита. Из партизанских землянок наверх партийной номенклатуры поднимаются дети нации-победительницы.

Это приемная первого секретаря обкома партии. Справа – кабинет первого секретаря обкома партии Клецкова Леонида Герасимовича.

По партийной лестнице Гергий Забродский шагает уверено. Устало с работы, с радостью на работу. Это была молодость его поколения, вторая молодость БССР. Потом критики всего советского бездушно обзовут эту партийную плеяду комсомольских вожаков номенклатурщиками. А они верили, создавали проекты «Гродно Азот», «Химволокно», строили заводы, мосты и спальные районы, честно спорили на собраниях, ошибались и закладывали капсулы с посланиями.

Георгий Забродский, политический и партийный деятель:

Говорили тогда, лозунг был: «Нынешнее поколение будет жить при коммунизме». Мы тогда верили, в 1969 году, что мы пойдем дальше.

Понятно, мифологизация СССР – дело предсказуемое. Любит человек возвеличивать прошлое, особенно то, что предал. Партийные бонзы подались на запад, герои и лауреаты – в националисты.

Георгий Забродский:

Живьем я тогда на конференции сказал: сегодня авторитет генсека, президента нашей великой страны, не дает ни партии, ни народу. Но похоже, что авторитет самой партии, самого народа ему еще нужен. Но пройдет еще немного времени, он бросит и партию, и страну. 12 октября 1990 года случилось в 1991-м. Лишь настоящие коммунисты остались на вахте. Тонущего или нет, но на вахте корабля.