Тополь серебристый и бархат амурский. Какие деревья можно увидеть в саду Поклевских?

За гармонией – в зимний сад. В вечнозеленом царстве супруги собирали экзоты. Тенденцию в музее сохраняют. Кофейные, цитрусовые деревья в фирменных горшках с фамильным гербом. Во время балов это была вип-зона для двоих, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ. Здесь читали стихи и признавались в любви. Кстати, плитка – оригинал. Сколько каблучков она помнит… Это был зеленый портал между усадьбой и шикарным парком.

Алеся Телешова, научный сотрудник филиала «Красный Берег» Жлобинского историко-краеведческого музея:

Парк у нас высажен в английском стиле, высаживал его главный садовник Варшавы – Франтишек Шаниор. Занимает площадь четыре гектара. И конечно же, при высадке использовались ценные породы деревьев: тополь серебристый, бархат амурский, ель красная. Потрогайте ее иголочки, какие они. Анастасия Макеева, корреспондент:

Пушок. Алеся Телешова:

Пушистые, да. Шишки, которые вы держите, с этой сосны.

Анастасия Макеева:

Красотка, а сколько лет ей? Алеся Телешова:

140 лет. Анастасия Макеева:

С ними, наверное, можно обниматься? Алеся Телешова:

Конечно, набираться сил.

Краснобережский парк – памятник природы. Можно выдохнуть городские заботы, пройтись по тенистым аллеям и даже загадать желание. Место силы – совиный камень. К нему возвращаются – значит, волшебство существует. Проверим на себе и отправимся вдоль по набережной Добосны. Райское местечко. В свое время была оборудована лодочная станция и купальни. Река была такой полноводной, что усадьба красовалась в ней, как в зеркале. Анастасия Макеева:

Кто-то приходит к вам на водопой?

Алеся Телешова:

Ласки у нас тут были замечены, даже косули в прошлом году, и цапли, и аист, и мухоловки и сойка красивая, сойка-пересмешница ее еще называют. Есть и грибы, и ягоды. Белый груздь считается королевским грибом.

Супруги мечтали здесь встретить старость. Но революция 1917 разорвала планы. Всей семьей эмигрировали в Европу, имения Советы национализировали.

Мария Ткачева, старший научный сотрудник филиала «Красный Берег» Жлобинского историко-краеведческого музея:

Манюта работала переводчицей при посольстве Великобритании, Алик – генеральным директором объединения «Силезские угольные шахты». Младшенький Станислав был менеджером. Судьба у всех сложилась удачно, но, конечно, они уже были не столь успешные, как их дедушка.

В 20-е годы в памятнике разместилось сельскохозяйственное училище, затем – техникум. В годы войны действовал немецкий госпиталь и детский пересыльный лагерь. Несмотря на все перипетии, судьба оказалась щедрой для Красного Берега. После реставрации в 2015-м начался Ренессанс. Потомки Поклевских есть в Дании и Великобритании, они, как и все белорусы, горды культурным сокровищем.

Очень интересная экспозиция. Меня удивило количество и качество сохранившихся вещей.