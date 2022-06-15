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Тополь серебристый и бархат амурский. Какие деревья можно увидеть в саду Поклевских?

15 июня 2022 17:59
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За гармонией – в зимний сад. В вечнозеленом царстве супруги собирали экзоты. Тенденцию в музее сохраняют. Кофейные, цитрусовые деревья в фирменных горшках с фамильным гербом. Во время балов это была вип-зона для двоих, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ. Здесь читали стихи и признавались в любви. Кстати, плитка – оригинал. Сколько каблучков она помнит… Это был зеленый портал между усадьбой и шикарным парком.

Тополь серебристый и бархат амурский. Какие деревья можно увидеть в саду Поклевских?-1

Алеся Телешова, научный сотрудник филиала «Красный Берег» Жлобинского историко-краеведческого музея:
Парк у нас высажен в английском стиле, высаживал его главный садовник Варшавы – Франтишек Шаниор. Занимает площадь четыре гектара. И конечно же, при высадке использовались ценные породы деревьев: тополь серебристый, бархат амурский, ель красная. Потрогайте ее иголочки, какие они.

Анастасия Макеева, корреспондент:
Пушок.

Алеся Телешова:
Пушистые, да. Шишки, которые вы держите, с этой сосны.

Тополь серебристый и бархат амурский. Какие деревья можно увидеть в саду Поклевских?-4

Анастасия Макеева:
Красотка, а сколько лет ей?

Алеся Телешова:
140 лет.

Анастасия Макеева:
С ними, наверное, можно обниматься?

Алеся Телешова:
Конечно, набираться сил.

Тополь серебристый и бархат амурский. Какие деревья можно увидеть в саду Поклевских?-7

Краснобережский парк – памятник природы. Можно выдохнуть городские заботы, пройтись по тенистым аллеям и даже загадать желание. Место силы – совиный камень. К нему возвращаются – значит, волшебство существует. Проверим на себе и отправимся вдоль по набережной Добосны. Райское местечко. В свое время была оборудована лодочная станция и купальни. Река была такой полноводной, что усадьба красовалась в ней, как в зеркале.

Анастасия Макеева:
Кто-то приходит к вам на водопой?

Тополь серебристый и бархат амурский. Какие деревья можно увидеть в саду Поклевских?-10

Алеся Телешова:
Ласки у нас тут были замечены, даже косули в прошлом году, и цапли, и аист, и мухоловки и сойка красивая, сойка-пересмешница ее еще называют. Есть и грибы, и ягоды. Белый груздь считается королевским грибом.

Тополь серебристый и бархат амурский. Какие деревья можно увидеть в саду Поклевских?-13

Супруги мечтали здесь встретить старость. Но революция 1917 разорвала планы. Всей семьей эмигрировали в Европу, имения Советы национализировали.

Тополь серебристый и бархат амурский. Какие деревья можно увидеть в саду Поклевских?-16

Мария Ткачева, старший научный сотрудник филиала «Красный Берег» Жлобинского историко-краеведческого музея:
Манюта работала переводчицей при посольстве Великобритании, Алик – генеральным директором объединения «Силезские угольные шахты». Младшенький Станислав был менеджером. Судьба у всех сложилась удачно, но, конечно, они уже были не столь успешные, как их дедушка.

Тополь серебристый и бархат амурский. Какие деревья можно увидеть в саду Поклевских?-19

В 20-е годы в памятнике разместилось сельскохозяйственное училище, затем – техникум. В годы войны действовал немецкий госпиталь и детский пересыльный лагерь. Несмотря на все перипетии, судьба оказалась щедрой для Красного Берега. После реставрации в 2015-м начался Ренессанс. Потомки Поклевских есть в Дании и Великобритании, они, как и все белорусы, горды культурным сокровищем.

Тополь серебристый и бархат амурский. Какие деревья можно увидеть в саду Поклевских?-22

Очень интересная экспозиция. Меня удивило количество и качество сохранившихся вещей.

Тополь серебристый и бархат амурский. Какие деревья можно увидеть в саду Поклевских?-25

В танцевальном зале почувствовала себя хозяйкой. У меня выпрямилась спина, захотелось ходить особенным образом. Несвиж более помпезный, то этот ближе.

Просто переизбыток чувств. Это что-то маленькое, уютное, но в то же время что-то обширное, могущественное.

Это то место, куда стоит еще раз вернуться.

Тополь серебристый и бархат амурский. Какие деревья можно увидеть в саду Поклевских?-28

Анастасия Макеева:
В такой галерее искусств нужно побывать каждому белорусу, так что приезжайте за вдохновением и кототерапией с таким мурчастым младшим научным сотрудником Симой.

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# Туризм # общество # Анастасия Макеева # Мария Ткачева # Фотофакт

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