Белорусский Версаль. Посмотрите, как выглядят самые красивые залы усадьбы в Красном Береге

Мечта Алладина или царство Востока. Такого в Беларуси вы больше не найдете. Уникальный стиль альгамбра сродни зимним дворцам турецких султанов на юге Испании, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ. На потолке – кружева из мавританских узоров, а когда-то эту комнату украшала мебель из Дамаска, а на полу лежали персидские ковры.

Белорусский Версаль. 1000 квадратов. 36 залов. Каждый в своем стиле. Созвездие интерьеров впечатляет. Живая энциклопедия архитектуры. Центральный холл – готическая пьеса, в которой зашифровано немало тайн. Невидимые врата защищали от плохого.

Мария Ткачева, старший научный сотрудник филиала «Красный Берег» Жлобинского историко-краеведческого музея:

Наши хозяева Козел-Поклевские были глубоко верующими людьми. Они очень хотели, чтобы дом охранял всевышний. Листочек винограда – это символ христианства. Господь говорил: «Я есть лоза». По периметру двери мы видим бабочек – это символ вечности. Дубовые листья над каминами – это, во-первых, символ прочности, крепости семьи, во-вторых, символ сохранения богатства.

Утро семья начинала с благословения. Поклевские были истинными католиками. В местных краях не было костела, поэтому оборудовали домовую каплицу в стиле барокко, куда приезжал ксендз. Роскошная лепнина, стены, потолки, плитка оказались сильнее времени. Родная мебель не сохранилась, но есть исключения.

Мария Ткачева:

Это прекрасное курульное кресло, циферка на его спинке для нас очень значима, потому что в 1893 году было завершено строительство прекрасного особняка, в котором мы находимся. Оно абсолютно подлинное.

Антикварная мебель и аксессуары под стать прекрасной эпохе. Перевести стрелки назад удается благодаря коллекционерам Сергею Путилину и Игорю Сурмачевскому. Здесь невольно выпрямляешь спину и переносишься на страницы к Наташе Ростовой или Дориану Грею. Атмосферно. Высокие гости кружили на паркете и флиртовали на языке веера. Бальный зал –реверанс в эпоху Людовика XVI. Венецианский хрусталь, французский фарфор, шелковый шлейф во всем.

Алеся Телешова, научный сотрудник филиала «Красный Берег» Жлобинского историко-краеведческого музея:

Стиль этот еще называют дворцовый или королевский. Для него характерны лепные розы, медальоны, тюльпаны – он весь пышный, грандиозный. На потолке присутствуют музыкальные инструменты. В то время здесь гости танцевали вальс, мазурку, кадриль. В этом зале мы проводим торжественные регистрации браков, вручение различных премий, музыкальные вечера. Анастасия Макеева, корреспондент:

То есть сейчас после торжественной регистрации брака можно сразу в вальсе закружиться? Алеся Телешова:

Конечно, да. Очень красиво, молодые очень любят.

В перерывах между балами кавалеры играли в карты и даже не догадывались, что в столь многолюдном месте здесь, под камином, был ход, который вел в сейф, где миллионеры Поклевские хранили все свои деньги и драгоценности.

Да и сам зал – сокровище итальянского маньеризма. Загадочные маски мифических существ, маскароны, были в почете и оберегали хозяев. По соседству – романтик. Салон в духе рококо. Гармония красоты и природы.

Аниса Иваненко, научный сотрудник филиала «Красный Берег» Жлобинского историко-краеведческого музея:

Это стиль, который появился во Франции в начале XVIII века. Переводится рококо, как «декоративная раковина». Изящный орнамент, на котором видны побеги растений, розочки, ракушки, можно найти изображения стрекоз. «Очень любит прятаться за шторой, передвигать цветочные горшки». Правда ли, что в усадьбе «Красный Берег» живёт домовой? Подробнее здесь.

На званых обедах также не соскучишься. Столовая в лучших традициях романского стиля. Мария и Викентий любили принимать гостей и обсуждать за чаепитием новости. Потолок – космос. Парадокс, но ювелирная резьба из гипса. Причем с конца XIX века ее не тревожили. Цветные лаки по сусальному золоту – мастерство польского художника Александра Баравского. Как и эти цветочные субрапорты – букет креатива.

Аниса Иваненко:

Обратите внимание, колонна к стене прикреплена ремешком – это, конечно, элемент декора, но он же безумно милый, безумно красивый. Или этот прекрасный камин, он украшен как башенки собора Василия Блаженного. Причем это все достаточно гармонично.

Господская лестница также ноу-хау. Бетон был самым модерновым материалом на то время и безумно дорогим. Поклевские пофорсили и забрали в свою шкатулку. И пока на ступеньках шуршали пышные платья, радуга от витражей создавала сказку.