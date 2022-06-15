«Очень любит прятаться за шторой, передвигать цветочные горшки». Правда ли, что в усадьбе «Красный Берег» живёт домовой?
На втором этаже царит домашняя атмосфера. Здесь находились спальня, детские, рабочий кабинет, где Викентий Альфонсофич – купец, меценат, член Госсовета Российской империи – решал деловые вопросы. Ничего лишнего, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ. С мужским характером. Для любимых малышей – двух сыночков и лапочки-дочки – родители выбрали спокойную классику и пастельные тона. Милые апартаменты. Здесь по-киношному тепло. Неспроста прописался домовенок. И этой не байки.
Мария Ткачева, старший научный сотрудник филиала «Красный Берег» Жлобинского историко-краеведческого музея:
Как у любой счастливой семьи, обязательно должен существовать дух этого дома. Это наш замечательный домовеночек. Зовем мы его Кузьма Петрович. Очень любит прятаться за шторой, передвигать цветочные горшки.
Анастасия Макеева, корреспондент:
На камерах видеонаблюдения он как-то отражается?
Мария Ткачева:
Такой беленький сгусток энергии летает по коридору – это во-первых. А во-вторых, к нам приезжал знаменитый экстрасенс, преподаватель университета культуры Янка Круг и он сказал, что да, домовенок у вас живет.
В ларце леди можно узнать все тонкости моды. Эти платья не миниатюрка, а реальный гардеробчик. Осиная талия в 50 см считалась нормой, как и игрушечный размер ноги. Перчатки меняли по поводу. Выходить без них на улицу и подавать голую руку кавалеру – было верхом неприличия.
Аниса Иваненко, научный сотрудник филиала «Красный берег» Жлобинского историко-краеведческого музея:
В те времена загар был не то, что не в моде, а считалось неприличным женщине иметь загоревшую кожу лица и рук. Каждая дама в солнечную погоду ходила со специальным зонтиком.
Владельцы усадьбы были страстными поклонниками искусства. Картинную галерею украшали полотна Айвазовского, Семирадского, Караваджо и многих других. Оригиналы кисти не пощадило время. Зато сегодня есть четыре выставочных зала. Экспозиции меняются, и всегда есть пища для вдохновения и мыслей.
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Мария Ткачева:
В настоящее время проходит выставка замечательного, талантливого человека, мастера, который работает с кожей – это профессиональный художник Татьяна Сергеевна Корчажкина. Это и панно, это и прекрасные кулоны, сумочки, пояса.