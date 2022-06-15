«Очень любит прятаться за шторой, передвигать цветочные горшки». Правда ли, что в усадьбе «Красный Берег» живёт домовой?

На втором этаже царит домашняя атмосфера. Здесь находились спальня, детские, рабочий кабинет, где Викентий Альфонсофич – купец, меценат, член Госсовета Российской империи – решал деловые вопросы. Ничего лишнего, рассказали в программе « Земля памяти » на СТВ. С мужским характером. Для любимых малышей – двух сыночков и лапочки-дочки – родители выбрали спокойную классику и пастельные тона. Милые апартаменты. Здесь по-киношному тепло. Неспроста прописался домовенок. И этой не байки.

Мария Ткачева, старший научный сотрудник филиала «Красный Берег» Жлобинского историко-краеведческого музея:

Как у любой счастливой семьи, обязательно должен существовать дух этого дома. Это наш замечательный домовеночек. Зовем мы его Кузьма Петрович. Очень любит прятаться за шторой, передвигать цветочные горшки.

Анастасия Макеева, корреспондент:

На камерах видеонаблюдения он как-то отражается?

Мария Ткачева:

Такой беленький сгусток энергии летает по коридору – это во-первых. А во-вторых, к нам приезжал знаменитый экстрасенс, преподаватель университета культуры Янка Круг и он сказал, что да, домовенок у вас живет.