Хозяева-миллионеры, дорогой кирпич и символичная лепнина. Чем уникальна усадьба Гаттовских в агрогородке Красный Берег?

Словно Диснеевский дворец. Неподалеку от Жлобина есть усадьба Красный Берег, которая завораживает своей красотой. Отправимся по золотому кольцу Гомельщины в один из лучших музеев Беларуси, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ.

Этот усадебный дом – история большой любви Марии Гаттовской и Викентия Козел-Поклевского. Союз польско-белорусских дворян. У супругов было все, кроме детей. Когда через семь лет брака появилась долгожданная Манюта, счастливый дедушка – генерал-лейтенант инженерных войск Михаил Гаттовский – решает сделать подарок и перестроить деревянное имение в камне. Вкладывался и зять. Золотопромышленник, виноторговец, владелец заводов-пароходов – не перечесть всех богатств империи Поклевских, которая гремела в XIX веке на Урале и в Сибири. И хоть жили там, тянуло на родину. В Красном Береге была одна из летних резиденций.

Василина Подледнова, научный сотрудник филиала «Красный Берег» Жлобинского историко-краеведческого музея:

Козел-Поклевские сюда из западной Сибири добирались по железной дороге на поезде, на станции их встречал смотритель. Мария Михайловна садилась в бричку, а ее муж Викентий шел рядом. Он очень сильно ее любил. По пути они могли видеть все свои поля. Здесь встречали их работники, садовники. Козел-Поклевские всегда были благотворителями. Маленькие дети забегали на территорию усадьбы, и на балкончик, который над главным входом, выходила дочка хозяев дома Мария и выбрасывала им с балкона различные сладости, монетки.

Модерн ярче звезд. Хозяева-миллионеры могли позволить свою галактику. Идеи из путешествий Викентий передал академику архитектуры Виктору Шретеру. Маэстро музицирует. С 1890-го по 1893-й рождается алая жемчужина. Она была соткана из дорогого кирпича бобруйского купца Розенберга. Кирпичный стиль был свежим трендом. Наряд получился праздничным с миллионом изюминок.

Мария Ткачева, старший научный сотрудник филиала «Красный Берег» Жлобинского историко-краеведческого музея:

На нашей межэтажной лепнине можно встретить красивую розу в обрамлении дубовых листьев, пятилистничек – это символ счастья – и летучую мышь. Это стражник – символ ночи, оберег. Горгульи отчасти – это обереги, которые охраняли главный вход, не пускали сюда злых духов и людей с недобрым сердцем или завистью. Они одновременно являются водостоками.

В следующем году усадьбе 130. Для восточной Беларуси – феномен. Как сохранился такой бриллиант? По легенде счастливый дедушка Гаттовский во время строительства заложил по углам здания золотые монетки и произнес заклинание. Стечение обстоятельств или сила оберегов? Каждый решит сам. С размахом подчеркнули дворянский статус. С высоты птичьего полета особняк г-образный. Вероятно, в честь Гаттовского. Белорусский Версаль. Посмотрите, как выглядят самые красивые залы усадьбы в Красном Береге. Подробнее здесь.

Василина Подледнова:

Внешний облик здания решен в стиле историзма, который соединяет в себе черты готики, неоренессанса, неорусского стиля, модерна. Например, если брать неорусский стиль, то перед входом мы с вами видим три небольшие арочки – такой элемент называется рундук. Над паладианским окном мы видим герб рода Козел-Поклевских. Полумесяц, концы которого смотрят вниз, из него выходят три стрелы, над ними возвышается корона, из нее еще торчат три страусиных пера.