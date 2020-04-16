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Толовый аккорд от безысходности, или Кто помог красноармейцам подорвать мост через Днепр

16 апреля 2020 16:23
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Этот мост через Днепр стал пропастью. В ночь на 26 июля красноармейцы его взорвали. Толовый аккорд от безысходности – ни себе, ни врагу.

Толовый аккорд от безысходности, или Кто помог красноармейцам подорвать мост через Днепр-1

Евгений Балберов, главный хранитель фондов Музея истории Могилёва, поисковик Могилёвского областного историко-патриотического поискового клуба «Виккру»:
Контакты этой подрывной линии нарушились в ходе боя, и не было возможности туда попасть и довершить это дело. На помощь пришел местный мальчуган, который смог пролезть туда незамеченным, он восстановил контакты, и мост был успешно подорван.  

Толовый аккорд от безысходности, или Кто помог красноармейцам подорвать мост через Днепр-4

Толовый аккорд от безысходности, или Кто помог красноармейцам подорвать мост через Днепр-6

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# Великая Отечественная война # общество # Анастасия Дехтяр # Евгений Балберов # Фотофакт

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