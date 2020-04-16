Президент подписал указ о материальном стимулировании работников здравоохранения

Новости Беларуси. Государство поддерживает тех, кто на передовой. Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 апреля подписал Указ «О материальном стимулировании работников здравоохранения». Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.





Документ предусматривает установление дополнительной ежемесячной надбавки за работу в условиях, связанных с инфекционными заболеваниями.

В частности, речь идет о работниках клиник, которые оказывают медицинскую помощь пациентам с инфекциями, а также тем, кто работает в условиях, связанных с инфекциями. Владимир Караник о ситуации в Витебской области: здесь наложились два пика заболеваемости