Прямой эфир

Президент подписал указ о материальном стимулировании работников здравоохранения

16 апреля 2020 16:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Государство поддерживает тех, кто на передовой. Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 апреля подписал Указ «О материальном стимулировании работников здравоохранения». Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.   

Президент подписал указ о материальном стимулировании работников здравоохранения-1



Документ предусматривает установление дополнительной ежемесячной надбавки за работу в условиях, связанных с инфекционными заболеваниями.

В частности, речь идет о работниках клиник, которые оказывают медицинскую помощь пациентам с инфекциями, а также тем, кто работает в условиях, связанных с инфекциями.

Владимир Караник о ситуации в Витебской области: здесь наложились два пика заболеваемости

Президент подписал указ о материальном стимулировании работников здравоохранения-4

По поручению главы государства документ был разработан Советом Министров, и сегодня Александр Лукашенко предлагаемые подходы поддержал, поручив правительству осуществить соответствующие выплаты.  

# Медицина # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Богослужения не отменяются. Какие меры принимают в церквях для безопасности верующих?
16 апреля 2020 15:42

Богослужения не отменяются. Какие меры принимают в церквях для безопасности верующих?

Более 10 тысяч тестов на коронавирус прибыли в Беларусь из Китая. Кадры из аэропорта
16 апреля 2020 14:59

Более 10 тысяч тестов на коронавирус прибыли в Беларусь из Китая. Кадры из аэропорта

«Каждая компания решает, чем она может помочь». В дома-интернаты Минской области доставляют продукты питания
16 апреля 2020 14:56

«Каждая компания решает, чем она может помочь». В дома-интернаты Минской области доставляют продукты питания