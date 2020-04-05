«В чьих руках Бобруйск, я не знаю…». Фатальная ошибка генерала Павлова

В штабе Западного фронта с первых дней войны по поручению Сталина находился маршал Советского Союза Б. Шапошников, на помощь которому 27 июня приехал и К. Ворошилов.

В этот день на основании анализа разведданных и трофейной немецкой карты, добытой разведчиками 13-й армии, удалось определить, что основной удар по советским войскам противник наносит все-таки в Беларуси, а не на южном направлении, как ошибочно предполагалось. «У немцев такого оружия, как «катюша», вообще не было»

Анастасия Дехтяр, корреспондент:

Уже сейчас известно – 28 июня немцами взят Минск и Бобруйск. А тогда воевали как могли. По сути, на линии (хотя была ли та линия Западного фронта?) шли очаговые бои, основная часть войск уже потерпела поражение.

В одном из последних разговоров по телефону ВЧ Жуков спросил Павлова: «В чьих руках Бобруйск?» Генерал не стал вилять: «Товарищ генерал армии, – твердо ответил командующий Западным фронтом Павлов, – в чьих руках Бобруйск, я не знаю…». В этом горьком «я не знаю» было все: и признание поражения, и потери управления войсками, и готовность отвечать персонально за все случившееся. Это был момент истины. «Был гриф секретности очень долго». Историю Героя Ивана Флёрова рассказывает его внучка