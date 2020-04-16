Более 10 тысяч тестов на коронавирус прибыли в Беларусь из Китая. Кадры из аэропорта

Новости Беларуси. Беларусь получила более 10 тысяч тестов на коронавирус от Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Беларусь получила более 10 тысяч тестов на коронавирус от Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Медицинская гуманитарная помощь была доставлена самолетом в Национальный аэропорт «Минск» еще 15 апреля. Тест-системы распределят в лаборатории по всей стране.
Читайте также:
Министерство ЖКХ ответило на вопросы о переносе отключения воды, обработке медотходов и дезинфекции городов
БелЖД ввела рассадку с учётом рекомендованной социальной дистанции
Белорусские санатории снизят цены на путёвки, а вот пожилым людям придётся воздержаться от поездок в здравницы
Этот груз – уже второй, направленный к нам китайской стороной. Ранее была получена партия тестов и защитных средств для медиков.