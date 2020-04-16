Более 10 тысяч тестов на коронавирус прибыли в Беларусь из Китая. Кадры из аэропорта

Новости Беларуси. Беларусь получила более 10 тысяч тестов на коронавирус от Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.