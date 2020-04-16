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Более 10 тысяч тестов на коронавирус прибыли в Беларусь из Китая. Кадры из аэропорта

16 апреля 2020 14:59
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Новости Беларуси. Беларусь получила более 10 тысяч тестов на коронавирус от Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 10 тысяч тестов на коронавирус прибыли в Беларусь из Китая. Кадры из аэропорта-1

Медицинская гуманитарная помощь была доставлена самолетом в Национальный аэропорт «Минск» еще 15 апреля. Тест-системы распределят в лаборатории по всей стране.

Более 10 тысяч тестов на коронавирус прибыли в Беларусь из Китая. Кадры из аэропорта-4

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Этот груз – уже второй, направленный к нам китайской стороной. Ранее была получена партия тестов и защитных средств для медиков.

Более 10 тысяч тестов на коронавирус прибыли в Беларусь из Китая. Кадры из аэропорта-7

Более 10 тысяч тестов на коронавирус прибыли в Беларусь из Китая. Кадры из аэропорта-9

Более 10 тысяч тестов на коронавирус прибыли в Беларусь из Китая. Кадры из аэропорта-11

Более 10 тысяч тестов на коронавирус прибыли в Беларусь из Китая. Кадры из аэропорта-13

Более 10 тысяч тестов на коронавирус прибыли в Беларусь из Китая. Кадры из аэропорта-15

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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