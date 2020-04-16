Богослужения не отменяются. Какие меры принимают в церквях для безопасности верующих?

Новости Беларуси. В церквях принимаются дополнительные меры профилактики: антисептиками обрабатывают дверные ручки и иконы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Расписание богослужений в храмах остается прежним. Однако для безопасности верующих некоторые изменения все-таки вводятся. Теперь проходят коллективные исповеди, сделали и разметку для социального дистанцирования.

Протоиерей Владимир Шейдак, настоятель Свято-Никольского храма города Логойска:

Проводится санитарная обработка икон, всех поверхностей дезинфекционным раствором. Также включаются у нас кварцевые лампы ультрафиолетового излучения, проводится кварцевание. Также мы своим прихожанам предлагаем не целовать иконы или священные изображения, а просто поклоняться перед ними.