Прямой эфир

Богослужения не отменяются. Какие меры принимают в церквях для безопасности верующих?

16 апреля 2020 15:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В церквях принимаются дополнительные меры профилактики: антисептиками обрабатывают дверные ручки и иконы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Богослужения не отменяются. Какие меры принимают в церквях для безопасности верующих?-1

Расписание богослужений в храмах остается прежним. Однако для безопасности верующих некоторые изменения все-таки вводятся. Теперь проходят коллективные исповеди, сделали и разметку для социального дистанцирования.

Богослужения не отменяются. Какие меры принимают в церквях для безопасности верующих?-4

Протоиерей Владимир Шейдак, настоятель Свято-Никольского храма города Логойска:
Проводится санитарная обработка икон, всех поверхностей дезинфекционным раствором. Также включаются у нас кварцевые лампы ультрафиолетового излучения, проводится кварцевание. Также мы своим прихожанам предлагаем не целовать иконы или священные изображения, а просто поклоняться перед ними.

Богослужения не отменяются. Какие меры принимают в церквях для безопасности верующих?-7

Торжественные богослужения не отменяются, но прихожанам, особенно пожилым, рекомендуют остаться дома. Напоминаем, что национальные телеканалы будут транслировать праздничные службы.

# Коронавирус # общество # Владимир Шейдак # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Более 10 тысяч тестов на коронавирус прибыли в Беларусь из Китая. Кадры из аэропорта
16 апреля 2020 14:59

Более 10 тысяч тестов на коронавирус прибыли в Беларусь из Китая. Кадры из аэропорта

«Каждая компания решает, чем она может помочь». В дома-интернаты Минской области доставляют продукты питания
16 апреля 2020 14:56

«Каждая компания решает, чем она может помочь». В дома-интернаты Минской области доставляют продукты питания

Министерство ЖКХ ответило на вопросы о переносе отключения воды, обработке медотходов и дезинфекции городов
16 апреля 2020 14:54

Министерство ЖКХ ответило на вопросы о переносе отключения воды, обработке медотходов и дезинфекции городов