«Озеро покорённых». Тайный план Гитлера в отношении Москвы

При наступлении командование вермахта преследовало одну цель – с ходу форсировать Западную Двину и Днепр, развить наступление на Смоленск, ликвидировать попутную Красную Армию и открыть путь в сердце Советского Союза.

Анастасия Дехтяр, корреспондент:

Москва – золотые купола. Их блеск грезил приглушить фюрер. Обезглавленный Советский Союз – уничтоженная Москва, по мнению командования Третьего рейха, политический и экономический мат, а еще убойная психологическая стратегия, ведь это явно деморализует народ, лишив надежды на сопротивление.

В вермахте, исповедуя доктрину блицкрига, планировали взять Москву в первые 10-12 недель войны. Сровнять с землей, а руины города – тогда четырехмиллионника – затопить. Такое озеро покоренных. Поговаривают, что именно таковым был якобы тайный план Гитлера.