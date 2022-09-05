«Только в комплексе все вместе мы можем показать любовь к истории». Зачем популяризировать интерес к прошлому своей страны?

Новости Беларуси. Почему история Беларуси – предмет как никогда актуальный? Какие моменты из национального прошлого не подлежат двусмыслию? Есть ли сейчас крен исторической науки в Беларуси и мире? Как переплетается Новейшее время с другими периодами? Историки, политические эксперты, школьники, учителя, авторы учебников соберутся в студии ток-шоу «По существу» в прямом эфире и проведут исторический разбор. Алена Сырова, СТВ:

Тамара Валерьевна, какие выводы вы сделали из нашей дискуссии? Вы как-то молчите последние минуты. Есть вам что сказать по этому поводу?





Тамара Касьянова, директор средней школы № 9 Минска:

Да, безусловно. Я хочу сказать свое мнение, почему на историю Великой Отечественной войны уделяется такое внимание большое. Смотрите, люди моего поколения, мы все выросли с дедушками и бабушками, которые пошли эту страшную войну, которые мало того, что победили, они освободили всю Европу. Кроме этого, они восстановили свою страну абсолютно разрушенную. Мы прекрасно понимаем, каким был Минск после 1943 года, в 1944 году. Тем не менее, они восстановили. При этом они сохранили любовь и позитив к своей родине, поэтому они уходят из жизни, они уже ушли из жизни. И если мы не будем подрастающему поколению об этом говорить, это тоже уйдет из жизни.



Алена Сырова:

Мы будем. Мы на конституционном уровне защитили период Великой Отечественной войны. Мы говорим в целом, глобально о подходах к изучению, к изложению истории. Президент как бы мастер-класс устроил по-хорошему.





Тамара Касьянова:

Я сама говорила, мастер-класс. Для нас мастер-класс. В такие сжатые сроки, рассказать о всей истории страны – это очень интересно.



Алена Сырова:

Посмотрели, повосхищались и оставили.



Тамара Касьянова:

Нет, абсолютно нет.